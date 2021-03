Environnement : les moustiques déjà de retour en région Occitanie ?

Ils ne nous avaient pas manqué et les voilà déjà de retour. Profitants du retour d'un climat favorable, les moustiques recommencent doucement à proliférer et à exaspérer bon nombre d'habitants.

Les moustiques sont-ils déjà de retour dans notre région ? Dans l'agglomération toulousaine, les piqûres et les nuit blanches sont (re)devenues le lot quotidien d'un certain nombres d'habitants. Et avec l'arrivée des beaux jours, il faut s'attendre à ce que les moustiques soient de plus en plus nombreux. C'est ce que craint Agathe pour qui les soucis ont commencé il y a quelques jours en rentrant de vacances. "Avec surprise, j'ai retrouvé des moustiques et des larves dans mon appartement, je me suis dit 'ce n'est pas vrai ça recommence déjà !'". Cette étudiante toulousaine de 21 ans vit dans un petit studio juste en face d'un parc où se trouve une étendue d'eau "donc je pense que c'est pour cela qu'il y a des moustiques chez moi et c'est assez embêtant parce que je ne dors pas bien la nuit tant que je ne suis pas certaine d'avoir éliminé tous les moustiques."

Adopter les bons gestes dès à présent

Afin de limiter au maximum les ennuis, il faut dès à présent réaliser les bons gestes explique la biologiste Simone Grinfeld qui mène des actions de sensibilisation en Haute Garonne par le biais de l’association Dire (Information Relais sur l'Environnement). "Il faut surtout empêcher le stade larvaire de se développer et on sait que les larves de moustiques se développent dans des petites quantités d'eau stagnante donc essentiellement les coupelles d'eau dans les jardins et sur les balcons mais aussi des réserves d'eau de pluie ou des gouttières mal entretenues." Et plus on s'y prend tôt mieux c'est car dans quelques semaines c'est le moustique Tigre qui devrait faire son retour. D'après les experts, environ 80 % des larves de cet insecte vecteur de maladies se trouvent chez les particuliers.

Les opérations de démoustication seront "ciblées" à Toulouse

C'est dans ce contexte que la ville de Toulouse s'apprête à lancer son plan d'actions pour lutter contre la prolifération des moustiques. Pour le moment "peu de signalements" de riverains sont remontés dans les services municipaux explique Françoise Ampoulange, l'élue en charge du service Animal dans la ville. Mais déjà "des équipes sont en train de faire le tour des écoles et des crèches afin de vérifier les dispositifs déjà installés et remettre des bornes anti-moustiques ou des pièges pondoirs." Par ailleurs, "une campagne de communication va être mise en place au début du mois d'avril afin de sensibiliser les Toulousains aux gestes à adopter" indique Françoise Ampoulange qui précise que les opérations de démoustication seront "ciblées parce que les produits chimiques employés restent nocifs pour la santé et il y a des risques pour la biodiversité ce qui nous empêche de traiter une ville entière."