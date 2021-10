Environnement : les paillotes de plage de la Grande-Motte sont illégales selon la justice

Quatre concessions de plage de la Grande-Motte sont en sursis, après la décision du tribunal administratif de Montpellier le 30 septembre sur le plan local d'urbanisme de la commune. La plage et la dune sont classées et "zone remarquable", ce qui empêche de renouveler les concessions.

Les concessions de plage de la Grande-Motte sont sur la sellette, après la décision du tribunal administratif de Montpellier le 30 septembre dernier. L'association des riverains et amis du Grand Travers, l'association Grande-Motte Environnement, et un collectif de riverains avaient déposé un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU), car la plage et la dune à l'ouest du rond-point de la dune n'étaient pas classées en espaces remarquables.

Avec cette décision, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique, et non plus de PLU de la Grande-Motte, même si le Maire fait appel. Quatre aménagements de la plage sont donc jugés illégaux. On parle là des paillotes, buvettes, restaurants, ou bâtiment de location de matériel, qui ne sont pas considérés comme légers, et qui n'ont donc rien à faire sur une zone dite "remarquable".

Il n'est pas question de faire disparaître les paillotes du jour au lendemain : les concessions toujours en cours iront à leur terme. Mais toutes les demandes de permis de construire ou de renouvellements passeront par le préfet, et seront, de fait, impossibles. Au total, quatre concessions sont concernées à La Grande-Motte, et quatre également à Carnon, où un recours similaire a été déposé. Une décision de justice est attendue d'ici la fin de l'année.

"Il y a un lobbying intensif de la part de communes du littoral"

"Je pense qu'une page se tourne", estime Maitre Jean-Meire, l'avocat des associations et collectifs de riverains à l'origine du recours. "Le préfet a complètement mesuré les conséquences, car il y a un certain nombre de concessions dans d'autres secteurs qui ne vont pas être renouvelées." En effet, un décret du code de l'urbanisme met déjà un grand nombre de paillotes en sursis dans le département. "Les choses sont en train de changer, mais on est pas à l'abri d'avoir une modification des dispositions du code de l'urbanisme", ajoute l'avocat.

"Il y a un lobbying assez intensif de la part de communes du littoral pour inscrire les restaurants ou les paillotes dans les aménagements légers. Je sais qu'elles se sont pris une première fin de non-recevoir, car on ne peut pas décemment les qualifier d'aménagements légers", poursuit Maitre Jean-Meire. "À moins d'un changement législatif, il y a clairement une page qui est en train de se tourner sur le littoral."