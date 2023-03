Environnement : nouvelle action de "résistance civile" des "Dégonfleurs Rochelais"

Six pneus de SUV ont été dégonflés rue de Niamey et rue du Niger à La Rochelle (Charente-Maritime) dans la nuit de samedi à dimanche. Ces véhicules ont été ciblés par les "Dégonfleurs Rochelais", un collectif de militants écologistes.

"Plus d'autre choix que la résistance civile"

Ces activistes ont utilisé le même procédé : ils ont dégonflé un pneu par voiture et ont laissé un mot sur le pare-brise afin d'expliquer leur action : "Nous avons dégonflé un pneu de ce véhicule qui représente une atteinte à l'environnement. Nous regrettons de devoir en arriver à des actions touchants les particuliers, mais pour tenter de protéger notre avenir et de celui de nos enfants nous n'avons plus d'autre choix que la résistance civile. Vous avez les moyens d'acheter ce véhicule, vous avez les moyens de le changer."

Colère des riverains

Un habitant a découvert le pneu de la voiture de sa femme, un peu par hasard, en allant acheter son pain. "Au début, j'ai pensé qu'elle avait crevé tout simplement. Puis, j'ai vu le mot sur le pare-brise. Puis, je suis allé voir les voitures de mes voisins et j'ai remarqué qu'un pneu avait été dégonflé, uniquement sur les SUV", raconte-t-il. Ce Rochelais dénonce la méthode "étrange et gratuite".

Il tient à préciser qu'il s'agit d'un véhicule hybride. "Moi je suis plutôt partisan des véhicules électriques, j'ai une petite voiture, on fait beaucoup de vélo. Donc, c'est une action ciblée sans connaître les personnes", se défend-il avant d'ajouter : "Ils disent 'vous avez les moyens d'acheter ce véhicule, vous avez les moyens de changer'. Et bien non ! Ce véhicule on n'a pas eu les moyens de l'acheter, c'est le véhicule de fonction de la société de ma femme".

L'une de ses voisine, propriétaire d'un Nissan Qashqai a également retrouvé son pneu dégonflé. "Je suis hors de moi", confie à France Bleu la Rochelle, cette sexagénaire qui souhaite également rester anonyme. Cette commerçante à la retraite explique qu'elle touche une pension d'environ 700 euros par mois et qu'elle doit toujours rembourser le crédit de cette voiture, achetée d'occasion en 2018. Par ailleurs, elle assure qu'elle a participé à la marche pour le climat organisée samedi 4 mars à La Rochelle.

La police s'est rendue sur place pour constater les faits. Les riverains en ont profité pour déposer une main courante.