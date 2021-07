Environnement, polémique à la base aérienne de Ventiseri-Solenzara

De récentes et importantes coupes d'arbres à proximité de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara ont donné lieu à de vives réactions sur les réseaux sociaux. Une obligation réglementaire et de sécurité selon l’armée, propriétaire du site cogéré avec le conservatoire du littoral.

Les récentes coupes d'arbres à proximité de la base aérienne de Ventiseri-Solenzara, enceinte militaire de l'OTAN, ont provoqué l'indignation de riverains, du groupe politique "Core in fronte" et de la municipalité elle-même sur les réseaux sociaux. Une coupe d'arbres impressionnante vue du ciel, qui plus est dans une zone humide propriété de l'armée mais cogérée par le conservatoire du littoral compte tenu de son intérêt floristique et faunistique.

Une obligation de sécurité

Côté militaire, on évoque une obligation règlementaire de sécurité pour une mise en conformité avec le plan de servitude aéronautique, comme pour tous les aéroports afin d'éviter les obstacles selon le lieutenant-colonel Thierry Jaeger, commandant en second la base aérienne : « On savait qu’on allait conduire des travaux visuellement impressionnants mais on n’avait pas le choix. C’était une obligation réglementaire pour se mettre en conformité avec notre plan de servitude aéronautique qui impose qu’il n’y ait pas d’obstacles trop hauts à proximité de la piste comme dans tous les aérodromes, à Bastia et Ajaccio. L’autre aspect était bien d’assurer la sécurité des usagers de l’espace aérien, tous les avions qui décollent vers le sud au départ de la base. »

Sur le plan militaire, la zone A concerne les coupes rases sur près de 2 hectares et les zones E et D, les coupes raisonnées sur près de 2 hectares également. - DR/

lieutenant-colonel Thierry Jaeger, commandant en second la base aérienne Copier

Une taille radicale sur près de 2 hectares, car elle n'avait plus été effectuée depuis 15 ans, mais aussi des coupes plus raisonnées sur 2 hectares supplémentaires explique le lieutenant-colonel : « Cela fait une quinzaine d’années que les dernières coupes ont été réalisées, on a des essences qui ont des croissances rapides et _on va essayer au maximum dans le futur de faire ces coupes de manière plus rapprochée pour qu’elles soient moins stressantes pour l’environnement écologique puisqu’il y aura moins de coupes à ras et qu’elles soient visuellement plus acceptables pour les riverains_, ça fait de la peine à tout le monde mais aujourd’hui il fallait se mettre en conformité. »

Des Aulnes, essence à croissance rapide, seraient essentiellement concernés sur ces quelques 4 hectares de coupe pour lesquels conseil a été demandé au Co gestionnaire explique enfin le responsable de la base militaire : « C’est une zone humide donc on a pris les conseils du conservatoire pour limiter l’impact, on a fait une coupe raisonnée sur certains secteurs et certaines essences d’arbres. Ce qui est plus proche de la piste on a été obligés de couper à ras, dans cette zone effectivement le conservatoire nous avait surtout recommandé de ne pas déraciner ou enlever de matière au sol. »

Une zone résiliente

Au conservatoire du littoral, même si l'on constate que l'intérêt de la Défense a primé sur l'intérêt environnemental, les responsables locaux ne veulent pas parler de destruction, « les sols n'ont pas été modifiés et la zone conserve une importante capacité de résilience » indique le directeur régional Michel Muraccioli : « Sur la côte orientale il y a une diversité de zones humides qui sont toutes différentes, on a sur le littoral de la base aérienne une chaîne, au sud des Aulnes, ensuite des roseaux, des joncs, etc…A partir du moment où elle n’est pas remblayée, cette zone aura une capacité de résilience, de régénération. Elle n’est pas détruite, elle est impactée, il faut trouver une façon de faire plus douce, plus durable mais aujourd’hui on ne peut pas dire qu’il y ait destruction de la biodiversité. Il y a la partie aérienne des arbres qui a été supprimée de façon assez importante. »

Michel Muraccioli, directeur régional du Conservatoire du littoral Copier

Des deux côtés la mise en place de coupes plus régulières et moins radicales est souhaitée.