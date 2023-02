Environnement : pourquoi le Luxembourg a déjà atteint son jour du dépassement

L'industrie luxembourgeoise est l'une des premières causes de ce jour du dépassement très avancé.

Le Grand-Duché aura mis seulement 45 jours pour "cramer la caisse" environnementale. En ce mardi 14 février, le Luxembourg vient déjà d'atteindre le jour du dépassement, ce qui signifie qu'il a utilisé toutes les ressources naturelles pouvant être produites en un an sur son territoire. Cet indicateur est calculé chaque année par l'ONG Global Footprint Network . À l'échelle mondiale, ce jour du dépassement se situe plutôt autour du 28 juillet .

Comme l'indiquent nos confrères du journal luxembourgeois Virgule , selon les données de l'ONG, si toute l'humanité se comportait comme le Luxembourg, il faudrait huit planètes pour subvenir à ses besoins. Plusieurs facteurs provoquent ces résultats : l'industrie très active, la consommation trop importante des habitants, et le territoire réduit (2,5 fois plus petit que la Moselle).

La production d'acier, de produits chimiques, de pneus ou de ciment provoque l'explosion de l'empreinte carbone du Grand-Duché. Les Luxembourgeois, bénéficiant d'un pouvoir d'achat élevé, font parfois preuve d'excès dans leurs consommations, notamment sur les déplacements, la consommation de viande ou les habitudes de recyclage.

Des frontaliers effacés des calculs

Mais le Luxembourg institute of science and technology (List), sollicité par les autorités luxembourgeoises pour analyser les résultats de l'ONG, pointe des défaillances dans les calculs . Certes, la consommation de chaque Luxembourgeois est "trop importante", reconnait le Conseil supérieur pour un développement durable . Mais pour le List, la défaillance vient de la prise en compte des ressources à destination des frontaliers, qui ne résident pas au Luxembourg. Et qui ne sont donc pas intégrés aux travaux de l'ONG Global Footprint Network.

L'exemple le plus frappant reste la vente de carburants. Chaque jour, plusieurs milliers de Mosellans viennent profiter des tarifs aux pompes luxembourgeoises . Cette vente de carburants aux non-résidents représente 1,6 fois ce que la Terre est capable de régénérer en un an. Mais comme ces frontaliers ne vivent pas au Grand-Duché, l'empreinte énergétique de cette production de ressources repose uniquement sur les 640.000 Luxembourgeois.

Même logique pour l'aéroport de Luxembourg, qui produisait 1,6 tonnes de kérosène par habitant en 2018, principalement pour du fret. La marchandise est exportée, mais cette production de ressources alourdit la balance du Luxembourg. Selon les calculs du List, il ne faudrait donc pas huit mais plutôt sept planètes si tous les humains se comportaient comme les Luxembourgeois. Tous ces facteurs font du Grand-Duché le plus mauvais élève de la planète, juste après le Qatar.