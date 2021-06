Environnement : y'a t-il des alternatives à la bétonisation ?

Alors qu'un pré-rapport du Giec, le groupe d'experts de l'Onu sur le climat estime qu'il faut "agir maintenant" face au réchauffement climatique, des professionnels de la construction en Côte-d'Or réfléchissent à une urbanisation différente, qui utilise moins de béton et plus de matières locales.

Depuis plusieurs années, l'Onu dénonce l'utilisation du ciment dans la plupart des constructions à travers le monde, parce que sa fabrication nécessite d'importants besoins en eau et en sable. 40 % des émissions de gaz à effet de serre proviendraient de la construction sur l'ensemble de la planète. Pour tenter de changer le cours des choses, des professionnels réfléchissent à d'autres formes d'urbanisation. C'est le cas du cabinet d'architectes Zéro Carbone, installé à Nuits-Saint-Georges.

Depuis 2009, ce cabinet a notamment crée avec des matériaux biosourcés la Cave de l'Oeuf à Puligny-Montrachet ou un village senior à Neuilly-les-Dijon. De la pierre, de la terre, du bois, de la paille, des roseaux, les matières premières ne manquent pas en Côte-d'Or. Même si "naturel ne veut pas dire forcément sain" prévient Marine Jacques-Leflaive, cofondatrice de l'Atelier Zéro Carbone. Parce que si la paille, par exemple, vient d'un environnement très pollué, elle sera pollué aussi et ne sera pas saine pour l'intérieur.

Marine Jacques-Leflaive lance un appel à tous les professionnels de la construction et du bâtiment : "il faut sortir de sa zone de confort. Si on veut utiliser du béton par exemple, on produit du béton bas carbone à côté de Nuits-Saint-Georges, on a des solutions concrètes localement, mais encore faut t-il que les professionnels les utilisent."