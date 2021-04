Eolien : l'Yonne est-elle le moulin à vent de la Bourgogne Franche-Comté ?

40 % des éoliennes de la grande région Bourgogne Franche-Comté se situent dans le Sud de l'Yonne. L'association paysages et forêts de l'Armançon veut aider les maire de l'Yonne à y voir plus clair sur les implantations d'éoliennes et dénonce la multiplication des projets.

Le sud de l'Yonne est à lui tout seul un immense moulin à vent ! En effet on y trouve 40% des éoliennes de Bourgogne Franche-Comté. Si derrière l'éolienne se trouve la promesse d'une énergie verte reste que l'équipement en lui même n'est pas sans conséquences sur l'environnement et le paysage. L'Association Paysage et Forêts de l'Armançon (APFA) dénonce la multiplication des projets et se propose d'aider les maires à y voir plus clair dans l'implantation des éoliennes.

A terme l'Yonne pourrait compter 270 éoliennes

Actuellement 18 parcs éoliens sont en fonctionnement dans notre département, 10 sont en attente ou en cours de construction et enfin 12 autres projets sont en cours d'instruction. Au total, l'Yonne compte 137 éoliennes en activité mais elle pourrait en compter près du double à terme. Si pour les communes ces parcs sont une source de revenus, reste qu'ils sont aussi source de nuisances : "C'est dévastateur pour les rapaces, pour les grues, pour les cigognes noires" explique Jean-Yves Nicolas, le Président de l'APFA. Il appelle les maires à d'abord " expertiser, se tourner vers des experts, regarder de près, avant de faire voter en Conseil Municipal une décision d'implantation de parc éolien".

Gilles Sackepey, maire d'Etivay regrette que deux ou trois maires aient ouvert une brèche

Certains maires commencent d'ailleurs à s'opposer et à hausser le ton face à la construction de nouvelles éoliennes. C'est le cas du maire d'Etivey, Gilles Sackepey. Il déplore que deux ou trois maires aient "ouvert la brèche". Selon lui, " maintenant les promoteurs pensent que ce territoire est condamné et qu'il y en a tellement que l'on peut continuer à en mettre sans discernement". Mais il n'y a pas que les communes qui voient dans l'éolien la promesse de nouveaux revenus, c'est aussi le cas de nombreux agriculteurs pointe l'édile.

Outre l'enjeu environnemental, Gilles Sackepey souligne qu'aujourd'hui les éoliennes sont aussi un repoussoir pour attirer de nouveaux habitants. " Quand maintenant des nouveaux habitants arrivent, à une certaine époque ils nous demandaient si il y avait l'assainissement mais maintenant ils nous demandent si il n'y a pas des éoliennes de prévues ! "

L'afpa 89, a lancé une pétition sur le site Change.org contre l'implantation de Parc éoliens en Forêt dans le Tonnerrois et l'Armançon. Elle a recueilli pour le moment 3600 signatures