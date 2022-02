Eolien: sur le chantier titanesque des fondations gravitaires du futur parc de Fécamp

Elles poussent comme des champignons sur le port du Havre. Les fondations gravitaires du futur parc éolien en mer de Fécamp sont désormais bien visibles au Havre. 71 fondations en béton pour 71 éoliennes qui seront installées en mer entre cet été et la fin 2023 (la mise en service du parc est prévu fin 2023).

Un chantier unique au monde

Les fondations gravitaires ce sont ces immenses cônes de béton, 54 m de hauteur qui seront immergées en pleine mer. Ensuite viendront par dessus les mâts, nacelles et pâles des éoliennes. Les chiffres de ce chantier donnent le vertige : sur 27 hectares, quai de Bougainville, un emplacement réservé depuis 2013, 19 grues et plus de 1 100 personnes qui travaillent ici, se relaient en équipe du matin et du soir. Des coffreurs, des électriciens, des topographes, des ferrailleurs. Djamel Zidane est chef d'équipe coffreur, il a 20 ans de métier et pourtant ce chantier est une première pour lui :

Faut pas avoir le vertige ! C'est un chantier assez compliqué et unique au monde, ça n'a jamais été fait donc c'est très intéressant."

C'est en effet la première fois dans le monde qu'on utilise ce type de fondation et surtout autant : 71 fondations pour 71 éoliennes. Il aura fallu 9 années d'études, d'ingénierie pour en arriver là. Bertrand Allanic est le directeur du projet parc éolien en mer de Fécamp :

La mise en route du chantier a été longue. Le design des fondations n'a pas été simple non plus."

"C'est donc un projet plus compliqué qu'un projet de parc éolien basé sur des mono-pieux" détaille Bertrand Allanic. D'habitude les éoliennes en mer sont plantées avec des mono-pieux et nécessite donc de forer les fonds marins. Là, il va falloir poser en mer ces fondations, puis les lester. Un énorme tuyau jaune dépasse d'ailleurs des cônes de béton pour qu'un navire s'y connecte : "Le navire va pomper les graviers et l'eau et va les insérer dans la fondation gravitaire" explique le directeur du projet parc éolien en mer de Fécamp. Une fois remplie, chaque fondation pèsera le poids d'une Tour Eiffel. Mais avant cela il va falloir transporter ces énormes cônes de béton sur un bateau pour les amener jusqu'au large de Fécamp. Nicolas Jestin est le directeur de production pour Bouygues Travaux Public :

Printemps 2022, il y aura des travaux préparatoires en mer pour niveler les fonds marins et permettre une pose à plat des fondations"

"En un peu plus de deux mois, les 71 fondations quitteront le site de Bougainville au Havre pour être installées au large de Fécamp" détaille Nicolas Jestin.

Les fondations en béton seront transportées en mer par des cargos-barges et soulevées par un navire-grue, puis elles seront posées sur le fond marin. © Radio France - Amélie Bonté

Trois cargos-barges vont être utilisés pour les déplacer"

Une fois en mer, l'un des plus gros bateau-grue au monde va soulever chaque fondation et la poser au fonds de l'eau. Puis immergées, ces fondations gravitaires ont une durer de vie d'une trentaine d'année.

Plus de 10 ans après l'appel d'offre de l'Etat, le parc éolien en mer de Fécamp sera le 2éme mis en service fin 2023. Il fournira l'équivalent de l'électricité pour 60% des habitants de Seine-Maritime.