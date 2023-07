Éoliennes au nord de Béziers : le porteur du projet n'abandonne pas

La Société Volkswind est bien décidé à implanter des éoliennes au nord de Béziers , sur la commune de Puissalicon, dans les Avants-Monts. En avril dernier, le promoteur a été débouté par une décision de la cour administrative de Toulouse. Le porteur du projet a donc décidé de se rendre devant le Conseil d'État, au grand dam des opposants.

Le projet, qui prévoit la construction de quatre éoliennes de 150 m de haut, comme France Bleu Hérault l'avait révélé, avait grand bruit. À l'époque, de nombreux élus, comme Kléber Mesquida, président du Conseil départemental de l'Hérault, ou encore Robert Ménard s'étaient fortement mobilisés. "Il faut mettre une bombe et faire péter toutes ces éoliennes", déclarait le président et maire de l'agglomération de Béziers. Le préfet de l'époque avait lui aussi rendu un avis défavorable à cette implantation.

Un long combat : des mois de procédures

Les opposants sont dépités mais ne sont pas prêts de baisser les bras. "Volkswind, filiale du leader des énergéticiens suisses Axpo, veut passer outre, forte de ses moyens et de ses avocats", déplore l'association de Sauvegarde du Paysage des 7 collines. "Ce sont donc encore des mois de procédure et de frais pour défendre notre droit à vivre dans un environnement préservé face à un promoteur qui dépense sans compter pour arriver à ses fins."

"Ironie de l'histoire, cette société dont le nom signifie 'Le vente du peuple' en allemand montre son mépris pour le peuple et ses représentants : élus de la communauté de communes des Avants-Monts et de l'agglomération de Béziers qui se sont tous prononcés contre l'implantation de ces machines de 150 mètres de haut, poursuit l'association. La commissaire enquêtrice l'avait d'ailleurs noté pour argumenter son avis défavorable , considérant l'expression d'une opposition unanime, motivée et déterminée à la réalisation du projet, de la part des populations et des collectivités territoriales habilitées, peu propice à la réalisation effective du projet éolien".

Ce parc, d’une puissance nominale totale de 8,8 MW, fournira une production électrique d’environ 25.200 MWh par an, équivalent aux besoins d’environ 5.280 foyers et évitera ainsi l’émission de 4.800 tonnes de CO2.