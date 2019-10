L'énergie éolienne est présentée la plupart du temps comme une énergie vertueuse et inoffensive mais désormais des associations ou collectifs contestent dans l’Yonne cette image et les projets d'implantation, comme dans la vallée du Serein.

Éoliennes dans l’Yonne : une contestation de plus en plus fréquente.

Yonne, France

Il y a dans notre département, 139 éoliennes en fonctionnement ou en construction. 70 autres ont été autorisées mais sont encore à l'état de projet comme à Poilly-Sur-Serein. Ces nouvelles éoliennes, Christian Taveneau, un agriculteur de la commune, n'en veut pas : il aperçoit déjà assez largement celles des villages alentours : « Ce matin », raconte t-il, « j’étais à l’entrée de ma cour, il y en avait 35 d’allumées. On arrive à saturation de ce truc-là», argumente t-il, «et encore, elles sont loin. La prochaine elle va être à 700 mètres de chez moi. Je vais habiter dans les éoliennes »

Il y a des effets sur la santé (Lucien Degoy. président d'EPPS)

Ces éoliennes gâchent le paysage selon Lucien Degoy, président de l'association Environnement et patrimoine en Pays du Serein et représentent un danger : « Il y a des effets sur la santé » développe t-il, « c'est-à-dire que le bruit est parfaitement perceptible, nous disent tous ceux qui sont à proximité des éoliennes. Puis il y a la question des infra-sons qui ont des effets sur un certain nombre de personnes particulièrement sensibles, mais aussi sur les animaux et les élevages».

L'association Environnement et patrimoine en pays du Serein s'inquiète des projets d'éoliennes dans la vallée © Radio France - Thierry Boulant

La maire de Poilly sur Serein, Hélène Comoy ne se prononce pas sur la qualité du projet de parc en lui-même développé sur sa commune mais les arguments des opposants ne la convainquent pas vraiment : « Allez interroger des maires de communes voisines, qui ont déjà des mats éoliens sur leur territoire. » explique t-elle, « les gens dorment normalement, ils sont satisfaits et ces communes voient même de nouveaux arrivants s’y installer ». Et de préciser : « Nous en 2015, quand le conseil municipal a approuvé la prospection de terrain pour l’installation d’éoliennes, on a placé notre réflexion, d’un point de vue écologique et économique ».

Ce fameux intérêt économique pourrait rapporter à la commune une redevance de 3000 à 4000 euros par mats chaque année. Ce n’est pas négligeable. En attendant une enquête publique s’ouvre lundi 23 octobre à Poilly-Sur-Serein et jusqu’au 23 novembre, les habitants de la commune et de celle de Sainte-Vertu pourront exprimer leurs éventuelles inquiétudes sur le projet qui prévoit d’installer 5 mats sur les deux villages.

L'effet nocébo à la base de tout ?

« Les inquiétudes concernant l’impact sur la santé et l’environnement des éoliennes reviennent régulièrement sur le tapis, quand un parc doit s'installer » explique Laurent Mahieu, développeur d'éoliennes pour l'entreprise "WEB énergie du vent". Il travaille sur deux projets dans l'Yonne actuellement et il a des arguments pour rassurer le public : « ce qu’on peut répondre aux gens inquiets, c’est qu’il y a eu des études de l’académie de médecin qui disent qu’aucun lien néfaste sur la santé ne pourrait être fait entre les éoliennes et les personnes ou les animaux vivant à proximité. L'académie parle aussi d’un effet nocébo, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà une perception négative de l’éolien auront plus de mal à l’accepter après ».