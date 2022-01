Éoliennes dans la Somme: plusieurs associations demandent la fin de l'impunité des promoteurs

La semaine dernière, un sommet des ministres européens de l'énergie et de l'environnement avait lieu à Amiens. Trois jours pendant lesquels on a notamment parlé des éoliennes. Une délégation anti-éoliens de la Somme a demandé à être reçue par la ministre française Barbara Pompili. Le président de l'association de sauvegarde de nos espaces naturels, Chistophe Grizard faisait partie de la délégation.

Qu'est-ce qui est ressorti de cette entrevue?

_"Alors concrètement, nous n'avons pas été tout à fait rassurés. Parce que nous, on représente à peu près 80 associations dans les Hauts de France et donc ces associations qui luttent contre des projets qui souvent sont toxiques. E_t aujourd'hui, dans ce que nous voulons, c'est qu'on mette fin à l'impunité des promoteurs éoliens parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est opposable et rien qui ne peut arrêter l'installation de projets éoliens. Les promoteurs aujourd'hui s'assoient sur l'avis du maire, s'assoient sur l'avis du conseil municipal, s'assoient sur l'avis des conseils municipaux alentour, s'assoient sur l'avis de l'autorité environnementale, sur l'architecte, sur l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils s'installent n'importe où, n'importe comment. Et forcément, ça crée des problèmes d'acceptabilité."

Chistophe Grizard, le président de l'association de sauvegarde de nos espaces naturels Copier

"Nous, ce que nous voulons c'est qu'il y ait un cadre"

"Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de plus en plus d'opposition sur ces projets éoliens. De plus en plus de craintes. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait réellement une loi qui protège les citoyens et non plus les promoteurs_._Barbara Pompili disait à votre micro la semaine dernière très justement, que dans la Somme, dans un cas sur trois le préfet disait non au projet éolien. Ce qu'elle oublie de dire, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est que dans 100% des cas, le promoteur attaque, dépose un recours contre cette décision négative de la préfète et se retrouve devant le tribunal devant la cour d'appel de Douai qui, dans 90% des cas, dit oui au projet. Pourquoi? Parce que simplement, la législation est en faveur du promoteur. Donc, il y a un moment donné, il faut que la législation soit en faveur des habitants, des éleveurs qui habitent au pied des éoliennes."