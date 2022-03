VIDÉO - Éoliennes en baie de Saint-Brieuc : Sea Shepherd sur zone pour surveiller le chantier

Le "Age of Union", le navire de Sea Shepherd, est actuellement dans la baie de Saint-Brieuc. L'ONG de défense des océans, qui s'est fait notamment connaitre par des actions spectaculaires contre les baleiniers japonnais, mène une mission contre le parc éolien en mer.

"Age of Union, Age of Union, just to know your intentions please... " Lorsque l'imposant navire gris et noir de Sea Shepherd avec ses 23 membres d'équipage s'approche un peu trop près du chantier des éoliennes en mer, le capitaine Thomas Le Coz se fait vite rappeler à l'ordre à la radio par les bateaux de surveillance. "Comme ce matin, on vient, on ne s'approche pas à moins de 500 mètres de la l'Aeolus", rassure le capitaine.

Campagne de sensibilisation

L'Aeolus, le navire plateforme a repris les forages dans la baie de Saint-Brieuc début mars. En charge de l'installation de pieux et des fondations des éoliennes, "il travaillera sur zone sans interruption en 2022 et 2023", selon le porteur du projet Ailes Marines.

Le navire de Sea Shepherd dans la baie de Saint-Brieuc. © Radio France - Johan Moison

A bord de "l'Age of Union", l'équipe de Sea Shepherd l'observe, le prend en photos, le filme pour alimenter ses réseaux sociaux. L'ONG de défense des océans n'envisage aucune action particulière. Elle est juste là pour mettre un coup de projecteur sur le projet.

C'est une campagne pour sensibiliser les gens sur l'impact que peuvent avoir les éoliennes Offshore. C'est aussi notre rôle de lanceur d'alerte.

Une alerte lancée dix ans après le début du projet. "Sea Shepherd, en collaboration avec Garder les Caps, a porté plainte devant le Conseil d'Etat et devant la Cour européenne sur les autorisations de destruction d'espèces protégées. C'est un petit peu le seul espoir qui reste pour faire capoter le sujet".

Ailes Marines prévoit toujours d'achever son chantier à la fin de l'année 2023.