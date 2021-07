Éoliennes flottantes : lancement d'une concertation publique sur deux futurs parcs en Méditerranée

Produire de l'électricité vert sans défigurer le littoral. Telle est la promesse des éoliennes flottantes. Installées sur une barge, elles peuvent être implantées à bonne distance du littoral, contrairement aux actuelles éoliennes offshore qui reposent sur un socle en béton.

L'État envisage ainsi de créer les deux premiers parcs d'éoliennes flottantes dans le golfe du Lion à l'horizon 2028. En tout, il est question d'une centaine d'appareils, capables de produire 1,5 gigawatts. Soit la consommation annuelle de 3 millions de Français.

Avant d'en arriver-là, une concertation publique est organisée du 12 juillet au 31 octobre. Les citoyens sont invités à donner leur avis tant sur le projet que sur les conditions de sa réalisation.

De La frontière espagnole à Marseille, quatre zones ont été prédéfinies. Elles couvrent un large secteur, compris entre 25 et 60 kilomètres du littoral. L'objectif de cette concertation est, à terme, d'en retenir deux. Futurs lieux d'installation des éoliennes.

Sophie Mourlon est directrice de l'énergie au ministère de la transition écologique. Elle représente l'État, le maître d'œuvre, et estime que "la Méditerranée offre des conditions particulièrement favorables pour développer l'éolien en mer". Un enjeu industriel national, affirme-t-elle :

Pendant les quatre mois de concertation, c'est la Commission particulière du débat public (CPDP) qui va se charger de recueillir ls avis des citoyens. Étienne Ballan en est le directeur. Pour lui, ce projet inédit sur le plan technique l'est aussi du point de vue de la concertation :

"La première question est de savoir s'il faut (ou non) des éoliennes en mer. Et si oui, où et à quelles conditions ? Ça veut donc dire que tout est sur la table et que rien n'est décidé sur ce projet. C'est très positif parce que ça signifie que le public peut s'exprimer sur le fond du sujet."