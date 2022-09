Eoliennes : le président des maires ruraux des Deux-Sèvres dit stop aux nouvelles implantations

Les éoliennes au programme de réunions dans les préfectures des Deux-Sèvres et de la Vienne ce mardi 20 septembre. Cela fait suite à la demande du gouvernement, en 2021, d'établir une cartographie des zones propices au développement de l'éolien. Cartographie indicative.

Les Deux-Sèvres et la Vienne seront-elles concernées par cette carte ? La question est sensible dans les deux départements qui représentent déjà la moitié des mâts de toute la Région Nouvelle-Aquitaine. Les Deux-Sèvres par exemple comptent plus de 180 éoliennes, 31% des mâts de la Région.

Il y a une saturation

Des chiffres qui conduisent Yves Attou maire de Saint-Christophe-sur-Roc et président de l'association des maires ruraux des Deux-Sèvres à demander l'arrêt de toutes nouvelles implantations en Deux-Sèvres. "Beaucoup de maires ne sont pas contre le principe des éoliennes mais constatent que dans les Deux-Sèvres il y en a beaucoup trop. D'autant qu'on figure parmi la liste des meilleurs élèves. Donc nous on pense qu'il faut arrêter. Il y a une saturation, une tension on le sent".

Il faut une meilleure répartition

Yves Attou donne pour exemple le mécontentement des maires ruraux quand la préfecture donne son feu vert alors que les conseils municipaux ont voté non à un projet. "Il faut une meilleure répartition au plan national et régional. Il y a des départements où il y a zéro parc éolien", insiste le président de l'association des maires ruraux des Deux-Sèvres.

Parmi les arguments avancés, il y a aussi la fragilisation la politique de promotion du tourisme vert du Département. "Il y a un projet très contestable pour trois éoliennes plus hautes que la tour Montparnasse à Boussais mais sur le périmètre du projet de parc naturel régional de Gâtine-poitevine", explique Yves Attou. L'élu demande à privilégier d'autres énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou la méthanisation.