Eoliennes marines d'Oléron : et si les on les implantait plus au large ?

Et si on implantait les éoliennes d'Oléron plus au large que ce qu'a imaginé l'Etat ? C'est désormais officiellement l'un des scénarios retenus dans le cadre du débat public sur ce projet, pour tenter de sortir des oppositions très fortes au projet. La technologie pourrait venir à la rescousse.

Et si on implantait les éoliennes marines d'Oléron plus au large que prévu ? Cela fait désormais officiellement partie des scénarios soumis aux citoyens dans le cadre du débat public lancée depuis septembre, et qui a droit à un mois de prolongation jusqu'à la fin février. Il y a quelques semaines, l'Etat a déjà doublé la zone d'étude pour l'implantation d'un voire deux parcs éoliens en mer (743 km2 désormais, contre 300 km2 au départ). Mais la commission qui gère ce débat a décidé d'aller encore plus loin.

Francis Beaucire, le géographe qui préside la commission particulière du débat public sur les éoliennes d'Oléron, ne le cache pas : il s'agit de trouver une porte de sortie à ce projet, alors que les oppositions locales sont très fortes : "quand j'entends, et tout le monde l'entend : on ne touche pas aux zones Natura 2000, le parc naturel marin n'est pas le lieu idéal pour le faire... où va-t-on mettre ces éoliennes ? On ne va pas les mettre à terre ! Donc forcément, si c'est en dehors des zones protégées, c'est plus au large."

Evolution technologique

La commission du débat a donc commandé en urgence un avis d'expert, à verser à ce débat. "Il s'agit de demander à des industriels de nous dire comment la technologie peut évoluer dans les cinq à sept ans qui viennent" précise Francis Beaucire. Des industriels qui se disent aujourd'hui capables de poser des mâts dans des grandes profondeurs. "L'Etat lui-même est passé de 50m à 60m en modifiant son périmètre", note le géographe. La question est de savoir si on peut aller encore au-delà. "C'est stratégique, assure Francis Beaucire. Si on peut le faire, ça veut dire qu'on peut sortir des zones considérées comme impensables. A voir."

Une trentaine de citoyens sont réunis pour une réunion de travail sur l'implantation du projet d'éoliennes en mer. "On est d'accord qu'on peut sortir de la zone prévue au départ ?" interrogent les participants, surpris. © Radio France - Julien Fleury

Sans attendre, la commission du débat a invité les citoyens à intégrer ces scénarios alternatifs, lors d'une réunion de travail qui s'est tenue vendredi 14 janvier à l'Espace Encan, à La Rochelle. Répartis autour de grandes tables, une trentaine d'acteurs du dossier, industriels de l'éolien, défenseurs de l'environnement, pêcheurs. "Pourquoi travailler sur des scénarios, si on est complètement opposé au projet ? argumente au micro Julie Dumont, membre de l'équipe d'animation du débat. C'est aussi pour étudier les impacts de ces scénarios."

"Plutôt une bonne nouvelle, mais ce n'est pas clair"

Devant chacun, un jeu de cartes transparentes permettent justement d'étudier tous les enjeux du parc éolien, pour la pêche ou la biodiversité. "On est d'accord que tous les scénarios sont possibles, y compris de la zone prévue aujourd'hui ?" Les participants ont du mal à y croire, mais oui, c'est bien possible. "Avec le projet présenté depuis septembre, on cumulait tous les défauts, et aujourd'hui on apprend qu'on peut complètement s'en affranchir" constate, médusé, un militant écologiste très opposé au projet. "C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne me semble pas clair, or il faut de la clarté dans un débat."

Voilà qui permet en tout cas d'ouvrir les horizons. Ou de fuir ses responsabilités... "D'accord pour parler d'éloignement, accorde un codirecteur d'organisation de pêcheurs. Mais attention à ne pas tomber dans un projet PUMA : peut-être utile mais ailleurs..." En face de lui, un industriel de l'éolien y voit une porte de sortie pour l'Etat : "et pourquoi pas aller sur de l'éolien flottant, à des fonds de 100m, hors de zones Natura 2000 ? L'Etat devrait se garder les deux possibilités, la sienne et ce nouveau scénario."

Jeu de cartes transparentes, permettant de mesurer tous les enjeux qui se concentrent au large de l'île d'Oléron. © Radio France - Julien Fleury

Renouer le dialogue

Cette séance de travail est déjà un soulagement chez Francis Beaucire, le président de la commission particulière du débat public. Pas de pugilat cet après-midi : "quand je vois une association favorable aux éoliennes qui modifie son projet en dialoguant avec des pêcheurs sur les inconvénients. Et que ces deux camps sont en ce moment-même en train de faire une fiche commune, je me dis que c'est ça qu'on cherche à faire."

La commission qui va maintenant retravailler la vingtaine de scénarios dessinés, pour les réduire à cinq. Et les soumettre au public dès cette semaine. Parmi eux, il y a toujours le scénario zéro : zéro éolienne... Rejeté par la majorité des participants, parce qu'il ferait sortir notre pays de sa feuille de route : la neutralité carbone en 2050, via une conversion forte aux énergies renouvelables.

Peut-on encore sauver les éoliennes d'Oléron ? France Bleu ouvre à son tour le débat, ce jeudi 20 janvier. Emission spéciale à 19h depuis le port de La Cotinière, sur l'île d'Oléron. Face à face, le représentant de l'Etat qui porte ce projet de parc, un industriel de l'éolien, mais aussi le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, opposé au projet, ainsi qu'un représentant des marins pêcheurs.