Epernay : la secrétaire d'Etat Bérangère Abba annonce des aides pour lutter contre les plantes invasives

Bérangère Abba, la secrétaire d'État en charge de la biodiversité est venue ce mardi à Epernay (Marne) pour annoncer un plan national de prévention et de lutte contre les espèces exotiques invasives. Un programme de 500 opérations d'éradications de foyers de jeunes pousses "va être mis en place de 2022 à 2025". "En 2022, il bénéficiera d’un soutien de 1,5 millions d’euros du ministère de la Transition écologique pour la réalisation d’une première série d’opérations", détaille le ministère.

Parmi les plantes invasives les plus connues, il y a la renouée du Japon, une vraie menace pour la biodiversité, explique Francis Guidou, directeur de l'office français de la biodiversité de la Marne : "ça fait des très grosses feuilles et ça prolifère très vite. Et après, il n'y a plus de lumière ni de photosynthèse. Et du coup il n'y a plus de vie possible en dessous".

Ne pas jeter les déchets de ces plantes dans la nature

Si vous en avez dans votre jardin, Francis Guidou conseille d'arracher la plante, et de recouvrir la zone d'épaisses bâches en plastiques sur une large surface, pour éviter que les rejets ne dépassent la bâche. Il faut ensuite brûler la plante ou l'apporter dans une déchetterie spécialisé. Il ne faut surtout pas tondre la zone, car les déchets risquent au contraire d'étendre la zone de développement de l'espèce.

Il existe plusieurs espèces exotiques envahissantes dans la Marne :

Chez les oiseaux :

la bernache du Canada

l'ouette d'Egypte

l'erismature rousse

Chez les mammifères :

le raton laveur, notamment sur la montagne de Reims

le ragondin

le rat musqué

Chez les poissons :

le pseudorasbora parva

la perche soleil

le poisson chat

les écrevisses américaines, qui contaminent les espèces locales avec une maladie dont elles sont porteuses saines

Chez les plantes :