Épinal: une expérience "inédite et enrichissante" pour Nadia, membre de la Convention citoyenne pour le climat

Le temps d'une année, elle est devenue "citoyenne pour le climat". Il y a presque un an, Nadia Messaoudi reçoit un appel, lui annonçant qu'elle a été tirée au sort pour devenir membre de la convention citoyenne pour le climat. "J'ai dit : 'avec plaisir', rigole la mère de famille, habitante de Golbey, près d'Epinal. J'étais très contente de participer parce que je parle déjà beaucoup du climat, de la protection de la nature avec ma famille et mon entourage."

Déjà sensibilisée aux questions environnementales, Nadia se plonge pendant plusieurs mois dans les lectures proposées par les organisateurs. Au rythme de trois jours par mois, elle se rend à Paris pour écouter des experts, des associations ou des professionnels. Elle débat ensuite pendant de longues heures avec les autres citoyens pour le climat. "C'était une expérience unique et enrichissante, confie la quadragénaire. J'ai appris beaucoup de choses, notamment lorsque Nicolas Hulot est venu nous parler de son expérience. La problématique de la surpêche m'a beaucoup marquée, ça réveille pas mal de choses."

Une occasion d'éveiller la conscience de ses enfants

Membre de la commission "se nourrir", Nadia porte entre autres une mesure pour favoriser l'accès à l'alimentation biologique, notamment dans les cantines scolaires. Un sujet qui la touche beaucoup : "je suis célibataire et sans emploi, j'élève mes deux enfants donc ce sont des sujets auxquels je m'identifie."

Elle profite de cette expérience pour éveiller la conscience de ses enfants. "Ca commence à fonctionner : ils trient plus, ils ne gaspillent plus, se réjouit-elle. C'est bien pour eux, ils étaient très contents que je sois membre de la convention citoyenne !"

Ça va me manquer quand même. Si on me demande de recommencer, je le ferai !

Un souvenir marquera longtemps Nadia : sa rencontre avec Emmanuel Macron. "J'ai même eu le droit à ce qu'il me sert la main, s'amuse-t-elle. Il est venu discuter et nous promettre des choses"

Des promesses qu'elle souhaite voir se réaliser : "j'espère que tout ce qu'on a fait va aboutir, que ça ne sera pas jeté à la poubelle. C'est important pour la génération à venir." Jeudi 18 juin, la convention citoyenne pour le climat a présenté 150 mesures pour réduire les émissions de gaz à effets de serre.

Nadia clôture l'aventure avec un petit pincement au coeur."Ça va me manquer quand même, confie-t-elle. On se sent utile à la société, c'est une fierté, un plaisir. Si on me demande de recommencer, je le ferai !" La vosgienne compte garder contact avec les citoyens rencontrés. Ils ont déjà prévu de créer une association pour continuer à faire bouger les choses.