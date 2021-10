Episode cévenol en Ardèche : des dégâts liés aux crues brutales des rivières

Heureusement que les commerces étaient fermés à Labeaume ce dimanche après-midi ! La rivière La Baume qui passe au pied du village médiéval est brusquement sortie de son lit et c'est un torrent de boue qui a envahi le bas du village. Le niveau de l'eau a atteint les voûtes en rez-de-chaussée Un morceau du mur de soutènement de la place du Sablas s'est effondré. Heureusement personne n'a été blessé. Le niveau de la rivière est redescendu aussi vite qu'il était monté. Il faut maintenant nettoyer la boue entrée dans les maisons.

La crue a atteint le toit des vestiaires du stade de Rosières © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La Baume a laissé des traces également en aval sur Rosières et Joyeuse. Ce lundi midi, une trentaine de pompiers étaient encore en train d'aider au nettoyage dans ces deux communes. Des maisons au bord de la rivière et quelques commerces ont été inondés. Le stade de Rosières a notamment été submergé par la crue. Une passerelle piétonne située près de la place de la Grand Font à Joyeuse a été très endommagée par la force du courant de la Baume.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En revanche, pas de dégâts majeurs pour les routes départementales. Elles sont toutes ouvertes à l'exception de la départementale 161 à la hauteur du Pont de Sampzon qui enjambe l'Ardèche.

Un vrai épisode cévenol comme on en a toutes les deux ou trois décennies - Le maire de Sablières

Cet épisode cévenol est plus marqué que ceux des dernières années. Le record de pluie, c'était à Sablières avec 344 mm, 344 litres d'eau par mètre carré. "C'est un vrai épisode cévenol comme on en a toutes les deux ou trois décennies", souligne le maire de Sablières Michel Talagrand. "Sur la commune, l'eau a atteint la même hauteur qu'en 92 et 2014 et fait des dégâts sur notre voirie. Des maisons ont été inondés et un arbre tombé sur la mairie a cassé des vitres". Au pied des Cévennes, c'est la brutalité des crues qui a surpris mais selon élus et habitants, on est resté 80 cm en-dessous du niveau des crues historiques de 1992.