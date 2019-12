Episode de neige en Drôme-Ardèche : les indemnisations d'ENEDIS vont arriver

Des habitants du Nord Drôme s'étaient étonnés de la faible indemnisation d'ENEDIS après l'épisode de neige du 14 novembre. Et pour cause, ces indemnisations n'ont rien à voir avec ces intempéries.

La neige est tombée abondamment dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche.

Drôme, France

Elodie, une habitante de Saint-Bonnet-de-Valclérieux a reçu il y a quelques jours un SMS du service client d'ENEDIS pour une indemnisation de 24 €. Elle qui avait été privée d'électricité pendant six jours trouvait la somme un peu faible. Mais personne n'avait été capable de répondre à ces interrogations. Et elle n'était pas seule dans ce cas.

Des indemnisations pour une coupure datant du premier octobre

En fait cette indemnisation concerne une coupure d'électricité qui a eu lieu le premier octobre. Une coupure de courant qui a duré cinq heures et quart. Et cette fois les sommes correspondent bien. ENEDIS indemnise deux euros hors taxe par tranche de cinq heures et par kilovoltampère (la puissance de votre compteur). Avec son compteur de douze kilovoltampères, Elodie va bien être indemnisée de 24 € déduit de prochaine facture d'électricité.

La coupure du mois de novembre sera indemnisée en janvier

C'est dans la deuxième quinzaine de janvier que les personnes impactées par la coupure d'électricité suite à l'épisode de neige du 14 novembre recevront un SMS. Il leur indiquera la somme qui sera déduite de leur facture. Exemple : pour Elodie qui est restée pendant six jours sans électricité, la somme devrait être de 691 €.