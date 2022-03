Épisode de pollution aux particules fines ce vendredi en Seine-Maritime

La préfecture de Seine-Maritime annonce un épisode de pollution aux particules fines ce vendredi 25 mars sur l'ensemble du département. Les transports en commun à Rouen et au Havre seront gratuits.

La qualité de l'air se dégrade en Seine-Maritime. La préfecture annonce un épisode de pollution aux particules fines ce vendredi. L'accumulation de polluants dans l'atmosphère du département est la conséquence des conditions météorologiques du moment. Les personnes sensibles et vulnérables devront privilégier les sorties brèves et les activités physiques et sportives intenses.

À Rouen et au Havre, les réseaux de transports en commun seront gratuits ce vendredi.