Episode de pollution dans les Pyrénées ce mercredi et jeudi à cause des poussières du Sahara

L'épisode de pollution débuté mardi dans les Hautes-Pyrénées, et de façon plus modérée en Ariège se poursuit cette semaine et s'étend à d'autres départements.

Ce mercredi, le long du massif pyrénéen, les concentrations de particules resteront élevées en raison de l'apport de particules désertiques qui viennent s'ajouter aux particules émises localement et liées aux chauffage au bois et aux écobuages.

L'épisode de pollution se poursuit sur l'ensemble des massifs pyrénéens, plus sévèrement sur le département des Pyrénées-Orientales où l'indice de qualité de l'air devrait être très mauvais ce mercredi. Il sera mauvais sur les départements des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège et de la Haute-Garonne.

Jeudi, la situation ne devrait pas s'améliorer.