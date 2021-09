Atmo, l'agence de surveillance de la qualité de l'air, déclenche l'alerte orange sur le Nord et le Pas-de-Calais en raison de la persistance de particules PM10 dans l'air. L'épisode de pollution devrait durer jusqu'à ce lundi 6 septembre.

Épisode de pollution de l'air dans le Nord et le Pas-de-Calais ce dimanche et ce lundi

L'alerte concerne les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

La qualité de l'air dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais se dégrade, ce dimanche 5 septembre. Atmo Hauts-de-France alerte sur les concentrations de particules PM10 dans l'air. Les deux départements sont classés en orange ce dimanche et ce lundi, ce qui signifie que le "niveau l'alerte sur persistance" des particules sera dépassé pendant ces deux jours. La Somme est également concernée par l'alerte.

Conditions météorologiques

Selon l'association, "le temps ensoleillé et les températures élevées favorisent la production de particules secondaires" et "les conditions météorologiques actuelles (vents faibles, température élevée) ne permettent pas une bonne dispersion des polluants dans l'air".

Pendant ces deux jours, il est recommandé de privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort, ainsi que de réduire les activités physiques et sportives intenses. Atmo conseille également aux personnes fragiles d'éviter les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe.