Erika : à cause de la pollution, les paludiers de Guérande n'avaient pas récolté de sel

Dans les marais salants de Guérande, l'Erika est encore bien présent dans les mémoires. Dès décembre 99, les paludiers sont sur le pont. Ils participent au nettoyage des entrées du marais, installent des barrages, ferment toutes les écluses. Et face au risque de pollution qui perdure, en avril 2000, ils décident en assemblée générale de ne pas récolter de sel cette année-là.

C'était une décision difficile à prendre. Certains producteurs ne l'ont pas accepté. C'était risqué de voir du sel au pétrole. Et on craignait aussi de polluer durablement nos exploitations. Personne n'était en mesure de nous dire si on laissait du pétrole entrer dans nos salines combien de temps ça allait durer. On prenait le risque de polluer durablement notre outil de travail. Ca n'avait pas de sens". Olivier Péréon, ancien président du syndicat des paludiers de Guérande