Érosion au Racou : une association compte attaquer en justice l'État et la ville d'Argelès

Ils comptent déposer plainte pour "dommage environnemental" et pour "dommage de travaux publics". On apprend ce mercredi 3 mai que l' Association pour la sauvegarde du Racou veut attaquer l'État et la ville d'Argelès en justice.

Les digues du port d'Argelès en grande partie responsables

L'association a d'abord saisi le tribunal administratif pour qu'il ordonne une expertise sur cette plage qui rétrécit à vue d'œil depuis plusieurs années. Selon ce rapport, publié le 24 février dernier, les digues du port d'Argelès sont en grande partie responsables de l'érosion du Racou.

En effet, il est écrit que "la création des digues du port d'Argelès de 1976 a changé l'équilibre de la plage du Racou". Concrètement, cela signifie que depuis la création des digues, le sable a davantage de mal à revenir sur la plage.

"Si c'était naturel, on n'aurait rien à dire"

Si l'association dépose plainte, c'est parce qu'elle espère que l'action en justice pousse la Ville à prendre des mesures pour protéger le Racou. "Si c'était un phénomène naturel, on n'aurait rien à dire, explique Michel Guiu, le président. Mais la mairie étant responsable, il faut trouver une solution".

Selon l'association, la mer aurait gagné 60 mètres sur la plage en seulement 50 ans, ce qui à terme mettra en danger les petites cabanons de pêcheurs posées sur la plage.

La mer gagne du terrain et menace à terme les cabanons de pêcheurs qui font la beauté du Racou © Radio France - Mathilde Ansquer

"Le Racou est un lieu remarquable du Roussillon, reprend Michel Guiu. Il est à la fois classé, protégé et inscrit. Nous ne sommes pas obsédés par une solution en particulier mais il faut agir."

"Personne ne peut nous incriminer sur la plage du Racou"

À la mairie, le sujet fait grincer des dents. "Personne ne peut nous incriminer sur la plage du Racou, la commune fait tout ce qu'elle peut faire", s'agace Antoine Parra, le maire d'Argelès.

"On nous propose de faire une digue en mer pour lutter contre l'érosion, c'est une illusion totale, reprend le maire. Je défends le Racou mais je ne vais pas investir des millions d'euros pour une solution dont les spécialistes disent que c'est une ineptie De plus, construire un ouvrage en mer n'est pas du ressort de la mairie mais de l'État."

Des tentatives ratées

La commune a tenté plusieurs solutions pour enrayer l'érosion, sans succès. "Nous avons installé des blocs de béton devant les ruelles pour que l'eau n'y rentre pas, les scientifiques nous ont expliqué que c'était contre productif puisque les vagues se cassaient de part et d'autre des blocs et cueillaient le sable avec encore plus de vigueur."

Alors que faire ? "La seule mesure qui pourrait avoir un effet positif, c'est le rechargement, explique le maire. Prendre du sable du nord de la plage et le mettre au sud mais à la première tempête c'est beaucoup de travail et d'argent qui partiront à l'eau en une nuit."

La commune a renoncé à recharger en sable le Racou © Radio France - Mathilde Ansquer

Alors la Ville a choisi un moindre mal "Nous allons procéder à un nettoyage manuel de la plage, dévoile l'élu. On ne passera pas les machines qui nettoient le sable en le griffant. Cela permettra à une pellicule de sable de se former en surface et donc de limiter l'érosion."