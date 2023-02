Erosion de la côte en Gironde : France Bleu Gironde en direct de Soulac-sur-mer le vendredi 10 février 2023

L’érosion de la côte atlantique est un des enjeux majeurs, notamment en Gironde. Ses conséquences : la montée des eaux et la transformation de nos paysages girondins. Parmi les symboles de cette montée des eaux, l’immeuble le Signal à Soulac-sur-mer est devenu un enjeu de taille. Construit à 200 mètres de l’océan, à la fin des années 60, le Signal est menacé d’être emporté depuis 2014. En ce mois de février 2023, après plus de 9 ans d’attente, cet immeuble sera démoli. Mais les questions concernant la sauvegarde du littoral restent nombreuses.

ⓘ Publicité

France Bleu Gironde en direct de Soulac-sur-mer le vendredi 10 février 2023

Face à ces phénomènes naturels et environnementaux (et leurs conséquences), les questions et inquiétudes restent nombreuses. Dans ce contexte, France Bleu Gironde vient à la rencontre des principaux concernés et vous propose une émission spéciale le vendredi 10 février 2023 à partir de 9h. Au programme : témoignages de spécialistes et d’habitants pour tenter d’apporter des éléments de réponses aux interrogations liées au sujet : quelles sont les solutions pour préserver notre littoral ? A quoi ressemblera la côte girondine dans 50 ans ? Sommes-nous prêts à ces changements ? Comment les principaux concernés vivent ces modifications ?

A la découverte du nouveau marché couvert de Soulac-sur-mer

A partir de 10h, France Bleu Gironde profite de son déplacement à Soulac-sur-mer pour mettre un coup de projecteur sur une autre actualité de la commune : la réouverture du marché couvert en plein cœur de ville. Rouvert depuis le début du mois de février après des travaux, ce sera l’occasion de découvrir son nouveau visage et d’aller à la rencontre des producteurs, des poissonniers, etc…