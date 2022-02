CARTE - Érosion du littoral : découvrez la liste des communes de Nouvelle-Aquitaine considérées à risque

Invitée de France Bleu Gironde ce vendredi matin, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a détaillé les mesures pour aider les communes à faire face à l'érosion du littoral, contenues dans la loi Climat & Résilience, adoptée en août dernier au Parlement. L’objectif est de prendre les bonnes dispositions dans les communes de France les plus exposées au recul du trait de côte. 46 communes côtières de Nouvelle-Aquitaine pourraient être concernées, découvrez la liste.

Notez que cette liste est provisoire, elle est encore à l'étude, la liste définitive sera publiée par décret. Entre 200 et 300 communes pourraient être concernées en France.

Ces communes devront réaliser une cartographie des zones exposées au recul du trait de côte. L’État les aidera financièrement et techniquement à réaliser ces cartes. Ces cartes permettront d’informer ceux qui achètent ou louent dans ces communes des risques potentiels. Ensuite, l’Etat, notamment les établissements publics fonciers, et les communes devront utiliser des outils d’urbanisme pour faire évoluer leur territoire : prévoir la disparition des biens exposés et, si besoin, développer de nouveaux secteurs.

Les pouvoirs publics auront un droit de préemption et pourront, grâce à ce qu’on appelle un "bail réel d’adaptation au changement climatique", permettre une activité qui pourra durer quelques années voire quelques décennies et dont le loyer financera la future démolition du site.