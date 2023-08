Erosion du littoral : les quarante communes de la Manche recensées espèrent une aide de l'Etat

Dans la Manche, le recul du trait de côte et l'érosion dunaire sont des problématiques déjà très actuelles. Illustration à Gouville-sur-Mer après les tempêtes Ciara et Ines en février 2020.

Le décret qui établit depuis avril 2022 la liste des communes soumises à l'érosion du littoral, a été modifié cet été : elles sont désormais 242 au total en France. La Manche passe de 8 à 40 communes inscrites sur cette liste.

Cela signifie qu'elles devront prendre en compte ce phénomène dans leur document d'urbanisme et faire des projections de l'évolution du trait de côte dans l'avenir.

Les communes espèrent une aide des services de l'Etat pour prendre des décisions collectivement sur les solutions, les adaptations, voire les relocalisations à mettre en oeuvre par endroit.

Jouer collectif

Montmartin-sur-mer a été l'une des huit premières communes manchoises à "sauter le pas" et à intégrer cette liste des communes soumises à l'érosion du littoral car c'est indispensable de jouer collectif et d'aborder l'évolution du trait de cote dans son ensemble, estime Bruno Quesnel, le maire :

"Nous, petites communes, on ne peut rien faire. On a vraiment besoin de l'appui de l'État. Et si dans cinquante ans, il y a des relocalisations, on sait très bien qu'avec notre budget communal, on ne pourra jamais indemniser les particuliers. Donc rentrer dans un plan, c'est indispensable. C'est même raisonnable."

Des enjeux financiers colossaux

A Coudeville-sur-Mer, dans le Granvillais, la zone la plus fragilisée se trouve à coté du camping. "Il y a une trouée importante qui est en train de s'effectuer. C'est d'autant plus visible avec la tempête qu'il y a eu il y a dix jours, avec le sable qui a disparu laissant les escaliers dans le vide", explique Philippe Desquenes, le maire.

La commune a choisi de rejoindre cette liste, cette année. "L'État n'a pas le choix, nous non plus. Au lieu de tirer chacun dans son coin, comme on fait certains, il me paraît beaucoup plus intéressant d'avoir un ensemble qui travaille dans le même sens."

Il espère une aide des services de l'Etat, une aide "stratégique mais aussi financière" et c'est là qu'il reste encore beaucoup d'interrogations, regrettent les mairies.