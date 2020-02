Erosion dunaire : La ministre Elisabeth Borne "venue en soutien" dans la commune de Gouville-sur-Mer

La ministre de la transition écologique et solidaire était à Gouville sur Mer ce vendredi 14 février, Gouville où une grande partie de la dune entre la station SNSM et les campings a disparu lors des deux dernières tempêtes Ciara et Inès.