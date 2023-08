Essonne : levée des mesures de restrictions sécheresse

Le risque de sécheresse s’éloigne pour le département de l’Essonne. La préfecture a annoncé la levée des restrictions après avoir constaté une amélioration signification des débits et niveaux des cours d’eau : « Ces mesures doivent être levées si la situation hydrologique ne le justifie plus ».

La Seine essonnienne, la Juine, l’Ecole et leurs affluents ne sont plus concernées par les restrictions. Seule la rivière de la Rémarde n’a pas retrouvé un débit suffisamment important pour lever le « seuil de vigilance ». Mais elle n'est pas concernée par de quelconques restrictions.

Les restrictions sont également levées pour les particuliers et son remplacées par des campagnes d’information et de sensibilisation pour privilégier « une utilisation rationnelle et économe de l’eau ». La préfecture rappelle que même si la situation du département s’est largement améliorée, il est nécessaire de poursuivre certains efforts pour préserver cette « ressource naturelle précieuse ».

La préfecture de l’Essonne met cependant en garde les habitants sur un possible retour des restrictions si la situation venait à se dégrader à nouveau.