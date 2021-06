Essonne : une analyse des retombées de poussières lancée ce mardi après l'incendie de Vert-le-Grand

Après l'incendie dimanche après-midi d'un site de stockage de déchets de Vert-le-Grand, la préfecture de l'Essonne annonce le lancement ce mardi d'une inspection sur les conséquences du sinistre. "Cet incident a généré d’importants panaches de fumées", écrit-elle dans un communiqué. "Les fumées émanant de déchets ménagers non dangereux ne sont pas associées à un risque de toxicité particulière. Cependant, tout dégagement de fumée pouvant entraîner des désagréments même lorsqu'il ne contient pas de substance nocive, il a été recommandé aux habitants d'éviter l'exposition durable aux fumées, en particulier la nuit. Dès demain, mardi 15 juin 2021, une inspection de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports sera menée afin d’examiner les suites de l’incident."

Un laboratoire va notamment analyser les retombées de poussières sous le panache de fumée. En attendant le résultat de ces analyses, elle recommande aux habitants des communes concernées, Marolle-en-Hurepoix, Leudeville et Vert-le-Grand, de laver les fruits et légumes produits dans les potagers par précaution.