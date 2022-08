"On est à un point critique" : dans le Tarn-et-Garonne l'eau potable est menacée, un nouvel arrêté prévu

Faudra-t-il bientôt distribuer de l'eau potable en bouteille dans certaines communes du Tarn-et-Garonne, comme c'est déjà le cas dans plus de 100 communes en France ? C'est à tout prix ce que veulent éviter les autorités, qui comptent sur la pédagogie pour que les particuliers et professionnels réduisent encore leur consommation d'eau pour les usages non-essentiels. Un nouvel arrêté préfectoral entrera en vigueur ce samedi. Il renforce certaines interdictions, et en clarifie d'autres.

Une situation alarmante

La situation dans le Tarn-et-Garonne est inquiétante depuis maintenant plusieurs semaines. Le mois de mai a été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés en 1960, selon les services de l'État. Et la situation dure, puisqu'un épisode de forte chaleur est toujours en cours, on attend jusqu'à 40° encore cette semaine dans le département. Le comité départemental des ressources en eau s'est réuni exceptionnellement ce mercredi 10 août, pour faire un point sur la situation (habituellement, il ne se réunit que deux fois par an : avant la période d'étiage, puis après pour faire le bilan, généralement au mois de novembre). Dans la foulée, la préfecture annonce la mise en place d'un nouvel arrêté pour renforcer donc et clarifier les restrictions sur l'usage de l'eau.

Dans le Tarn-et-Garonne, la ressource est particulièrement exposée à la chaleur, puisque 80% de l'approvisionnement est issue d'eau qui se trouve en surface, et seulement 20% d'eau souterraine (plus protégée, elle, de la chaleur).

Selon les autorités, plus de la moitié des stocks a déjà été utilisée pour le soutien d'étiage. Certains cours d'eau menacent aujourd'hui de se retrouver totalement à sec. "On est à un point critique avec une période de sécheresse intense. Il faut que l'on arrive à avancer en conciliant les intérêts des uns et des autres (...) Notre gros soucis, c'est de protéger l'eau potable, et qu'on arrive pas à un système de rupture. Ce serait le scénario du pire (...) On ne veut surtout pas arriver à ce scénario, donc on demande à chacun d'être responsable" plaide Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne et sous-préfète de l'arrondissement de Montauban.

Des restrictions détaillées

Plusieurs arrêtés ont déjà été pris pour limiter l'utilisation de l'eau potable en dehors des usages essentiels. Mais ces textes sont parfois complexes à comprendre. La préfecture s'apprête à les détailler dans un nouvel arrêté qui entrera en vigueur samedi, et qui reformule certaines interdictions, mais renforce aussi certaines mesures (concernant les dérogation d'arrosage dans les golfs par exemple). Parmi celles-ci, il est par exemple interdit :

de laver sa voiture en dehors d'une station professionnelle.

de remplir ou de mettre à niveau sa piscine, son Spa ou assimilé (les petites piscines en plastic sont concernées !) si ceux-ci sont à usage familial. Les campings peuvent avoir le droit à des dérogations.

de faire fonctionner une fontaine publique ou privée. Des dérogations pourront toutefois être demandées par les communes si ces fontaines servent d'ilots de fraîcheur.

d'arroser les terrains de golf, à l'exception des green entre 8 heures et 20 heures (dans la limite de 30% du volume habituel).

d'arroser les terrains sportifs. Là aussi, des dérogations pourront être accordées si cela pose des difficultés en termes de sécurité ou de santé.

La liste détaillée sera consultable dans l'arrêté de la préfecture, qui doit être publié dès ce jeudi 11 août. Par ailleurs, dans le Tarn-et-Garonne, 11 agents de l'Office français de la biodiversité sont chargés de vérifier l'application de ces restrictions. Ils quadrillent le département, essentiellement pour sensibiliser et faire de la pédagogie pour le moment.