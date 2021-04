"On est assuré mais nos clients veulent du vin" : le gel fait des dégâts dans un vignoble sarthois

La vague de gel qui s'est abattue sur la France pendant deux semaines, début avril, n'a pas épargné la Sarthe et ses vignobles. Une semaine après avoir déclenché le régime de calamité agricole, le gouvernement débloque un fonds exceptionnel d'un milliard d'euros. Le premier ministre, en visite en Hérault, l'a annoncé, samedi 17 avril. "A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles", a souligné Jean Castex.

Au Domaine des Gauletteries, à Ruillé-sur-Loir, Claire Lelais fait le tour de ses vignes pour constater les dégâts. Sur le haut des pieds, des bourgeons sont grillés. "On est assuré, on peut avoir un petit peu d'indemnités, mais les clients veulent du vin", explique la viticultrice qui gère le domaine fondé par ses parents en 1984.

1800 bougies pour réchauffer six hectares

Avec son compagnon et sa mère, Claire Lelais s'occupe de 18 hectares de vignes, dont 14 en AOC Jasnières. Les reste est en AOC Coteaux-du-Loir, rouge et rosé. Lors des nuits de gel, ils ont décidé de protéger six hectares, dans les endroits les plus froids. En tout, ils ont disposé 1800 bougies de 20 litres chacune, à 10 euros pièce. "On les allumait vers 4h, comme le soleil se levait vers 7h, il fallait que ce soit allumé avant 5h30 pour que l'atmosphère se réchauffe", détaille Claire Lelais.

Ce coteau, situé au lieu-dit des Jasnières, a été protégé par des bougies les nuits où il a gelé. Certains bourgeons ont tout de même grillé. © Radio France - Clémentine Sabrié

Malgré tous ses efforts, la viticultrice estime qu'elle va perdre 40% de sa récolte, soit 40 000 bouteilles sur 100 000 habituellement. Claire Lelais espère des températures plus douces, qui devraient arriver en cette fin de mois d'avril. Elle redoute le passage des Saints-de-Glace, du 11 au 13 mai, qui sont souvent marqués par un épisode de gel.

En 2019, le Domaine des Gauletteries avait perdu 60% de sa récolte. Donc sur trois ans, il a perdu l'équivalent d'un millésime. Depuis 2012, le vignoble a subi quatre vagues de gel avec des grosses conséquences. "En 35 ans, mon papa n'avait connu que trois gels importants", se souvient Claire Lelais.