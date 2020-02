"On est dans le déni mais il y a urgence" s'inquiète Catherine Bernard vigneronne victime de la canicule

Installée à Saint Drézery (Hérault) elle a été victime de la canicule l'été dernier. Elle a décidé de soutenir plusieurs ONG qui portent plainte contre l'état pour son inaction climatique.

Plusieurs ONG portent plainte contre l'état pour son inaction climatique. C'est la suite de ce qu'on appelle l'affaire du siècle. Au départ il y a eu une pétition 2 millions de signatures pour soutenir cette action judiciaire contre l'état et puis en appui un appel a devenir témoin du climat, parler des conséquences des changements climatiques que vous constatez déjà dans votre quotidien.

Près de 19 000 témoignages ont été recueillis dont plusieurs dans l’Hérault. Parmi ces témoignages, il y a celui de Catherine Bernard qui est vigneronne et qui a perdu 15 à 20 % de sa récolte brûlée suite au coup de chalumeau de cet été. Elle a publié un texte partagé sur les réseaux sociaux "en qualité d’hôte de la Terre" écrit elle, "ce que les vignes disent, c’est que notre civilisation est menacée. Les abeilles l’ont aussi dit, avant la vigne. Mais nous ne les avons pas entendues".

Suite a la publication de ce texte Greenpeace l'a contacté pour être témoin. Via cette action collective en justice qui risque de prendre des années, elle ne réclame pas réparation mais veut alerter l'état et les citoyens sur l'urgence de la situation. Son message : on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.