"On est en péril" : sur l'Erdre, les cyanobactéries gâchent la saison touristique

La navigation de loisir est partiellement interdite sur l'Erdre, entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, depuis le 28 juillet, à cause du taux extrêmement élevé de cyanobactéries. En pause forcée, les loueurs de canoés kayaks et les clubs de sports nautiques s'inquiètent d'une saison gâchée.

En temps normal, le kiosque de location de kayaks sur le port de Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) fourmille d'activité. Mais depuis la publication le 28 juillet d'un arrêté municipal interdisant la navigation de loisirs, les embarcations restent sur la berge. La cause de ce repos forcé : la présence de cyanobactéries, des micro-algues qui peuvent être toxiques pour l'homme, dans l'Erdre. Fin juillet, le syndicat mixte Edenn en a relevé 19.9 microgrammes par litre, soit près de deux fois plus que le seuil d'alerte. Cette prolifération est en grande partie due aux fortes chaleurs.

Une baisse d'activité importante

De Saint-Félix, à Nantes, au lieu-dit la Poupinière, il est donc interdit de naviguer à bord d'une embarcation pouvant se retourner, comme un kayak ou un paddle, et interdit d'en louer. En plein été, la mesure fait grincer des dents vacanciers et professionnels. "Je voulais profiter du beau temps, du calme, pour aller me balader", regrette Vianney, qui espérait pouvoir louer un canoë. "L'Erdre est toujours sale, mais c'est vrai que là, c'est pire que d'habitude", concède-t-il.

L'eau de l'Erdre a pris une teinte vert vif, caractéristique de la présence de cyanobactéries. © Radio France - Ninnog Louis

A la place de la balade sur l'eau, ce sera donc "lecture, et un peu de sport". Une alternative que ne peut pas proposer Antoine, de Floating, une entreprise de location de bateaux et de canoës sur l'île de Versailles à Nantes. "Avec cette interdiction, on perd environ 40% de notre activité" pointe le salarié. "Les gens sont très demandeurs des balades en kayak, il fait exceptionnellement beau et c'est un plaisir d'être sur l'eau. Ils comprennent qu'on ne puisse pas le leur proposer en ce moment, mais c'est dommage de ne pas travailler normalement."

Les athlètes pénalisés

"On est en péril, forcément", ajoute Romain, le patron. Et la situation risque de ne pas s'arranger de sitôt, car le temps devrait rester chaud et sec dans les prochaines semaines. "On ne s'attend pas à pouvoir travailler normalement en août, voire même en septembre." Le chef d'entreprise aurait souhaité un peu plus de soutien des pouvoirs publics. "On n'a pas d'interlocuteur identifié, on applique les interdictions, c'est tout. Mais c'est toute l'activité de navigation sur l'Erdre qui est remise en cause. Or, c'est le poumon de la ville, sans ça, Nantes meurt !"

Une inquiétude partagée par les clubs nautiques du bord de l'Erdre, comme le Club d'Aviron Nantais. "On organise des stages cette semaine pour les jeunes, on a dû s'adapter et proposer d'autres activités. Les athlètes eux doivent s'entraîner en salle, alors que les championnats de France auront lieu en septembre, on craint forcément que cela ne les pénalise", alerte Pierre- Louis Herpeux, un des entraîneurs. Et le préjudice pourrait être plus durable : "on est en plein début de saison, on va avoir du mal à recruter des jeunes et à les intéresser à notre sport si on ne peut plus les emmener sur l'eau". De nouvelles analyses de l'Erdre sont bien prévues mi-août, mais les professionnels peinent à imaginer un retour rapide à la normale.