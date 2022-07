"On est en terrasse à l'intérieur" : quand les Landais fuient la chaleur en allant au Grand Moun

Les températures ne cessent de grimper dans les Landes en ce début de semaine. Il a fait jusqu'à 38 degrés à Mont-de-Marsan ce mardi après-midi. Les Landais et les touristes de passage cherchent un oasis de fraîcheur quand le soleil est au zénith et certains le trouvent dans la galerie du centre commercial du Grand Moun, à Saint-Pierre-du-Mont. "Là je suis bien là, c'est impeccable !", sourit Philippe. Ce retraité attend sa femme partie se faire coiffer : "Ça va durer trois heures donc c'est mieux que d'attendre sur le parking."

"On roule le matin et l'après-midi, on attend que le temps passe"

Quelques parents ont aussi amené leurs enfants au frais. Gaëlle s'est précipitée à l'intérieur quand elle a vu que ses enfants commençaient à avoir chaud : "On était venu faire quelques courses au magasin de bricolage mais on a fini à manger une glace. C'est important de les rafraîchir un peu." Sandrine ne serait pas venue avec son petit Ayden si la galerie n'était pas climatisée : "On serait resté au frais à la maison, mais c'est bien qu'il y ait la clim car on peut l'emmener s'amuser avec les jeux qu'il y a au Grand Moun."

À quelques tables de ces jeux, Marise et Jean-Claude, des touristes bourguignons, profitent d'un petit café. "C'est pas mal parce que là on est en terrasse à l'intérieur ! Ça nous réveille un peu car on a eu du mal à dormir cette nuit à cause de la chaleur", soupire le retraité. Sa femme explique que le couple s'adapte en fonction des heures où le soleil tape le moins : "On roule le matin et l'après-midi, on attend que le temps passe et on cherche un coin de fraîcheur l'après-midi." Jean-Claude reprend : "34 degrés, je ne tiens plus moi avec mon âge donc à partir de 17h30, on cherche une aire de repos pour camping-car pour y dormir." Avant de repartir du Grand Moun, ils en ont aussi profité pour remplir leur gourde d'eau fraîche.