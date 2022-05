Collectif Les Envasés : nouveau samedi de mobilisation à Langrolay-sur-Rance

Ce samedi 7 mai, le collectif Les Envasés, soutenu par l'association Rance Environnement, organise sa traditionnelle marche de début de mois. Un rassemblement pour réclamer la mise en place d'un plan pérenne de désenvasement de l'estuaire de la Rance.

Une marche et des actions symboliques

Le petit groupe s'est donné rendez-vous à 10h, plage du Roué à Langrolay-sur-Rance dans les Côtes-d'Armor. "On prendra ensuite la direction de la mairie", confie Xavier Chatelet, porte parole des Envasés, "on voudrait rencontrer le maire et lui faire signer notre pétition". Et les militants ne sont pas là les mains vides. "J'ai avec moi un sceau de vase qui exprime l'état d'envasement de l'estuaire et je porte une petite cuillère autour du cou qui symbolise la lenteur des travaux".

Le collier de petite cuillère : un symbole de lenteur des travaux arboré par les militants © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'usine marémotrice et l'EPTB pointés du doigt

Pour Sophie Duquenne-Payne, vice présidente de l'association Rance Environnement, l'état d'envasement vient en grande partie de l'usine marémotrice. "L'usine a barré l'estuaire, artificialisé les marées et les courants, ce qui conduit à un envasement massif de l'estuaire."

L'établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) est lui aussi pointé du doigt. Chargé depuis plusieurs années des opérations expérimentales de désenvasement de la Rance, l'EPTB souhaite rassurer. "Nous sommes accusés d'être trop lents. Moi je vous réponds que cette opération représente un travail considérable et que cela prend du temps, c'est normal. Je souhaite aujourd'hui un dialogue apaisé avec les Envasés", confie Jean-Malo Cornée, président de l’EPTB Rance-Frémur.

Ce samedi, la marche des Envasés partira de la plage du Roué à Langrolay-sur-Rance © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Prochaine marche, le samedi 4 juin. Le lieu et l'heure de départ ne sont pas encore connus. "En revanche, on a dores et déjà prévu une nouvelle mobilisation un peu spéciale le 18 juin", confie Xavier Chatelet. Un rassemblement aux allures de défi. "Nous allons rallier la cale de la Moinerie à la cale de Mordreuc à Pleudihen-sur-Rance... à la nage!"