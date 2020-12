L'hydrocotyle prolifère depuis plusieurs années sur la Sambre avec un pic cette année, certains bras morts de la rivière sont carrément recouverts, un risque pour la biodiversité et la réouverture de la Sambre selon le parc naturel régional de l'Avesnois et le président de l'agglo de Maubeuge.

Et la si la réouverture de la Sambre était menacée par une plante invasive ?

L'hydrocotyle, fausse renoncule a fait son apparition il y a 7 ans, selon toute vraisemblance, la plante exotique d'aquarium aurait été jetée dans la rivière.

Le problème c'est que la plante est invasive. Malgré les coûteuses opérations d'arrachage du parc naturel régional de l'Avesnois en partenariat avec l'agence de l'eau et VNF, l'hydrocotyle revient, et cette année particulièrement "on est sur des surfaces qui sont gigantesques" regrette Guillaume Caffier, chargé des milieux aquatiques au parc.

Tapis d'hydrocotyle près de l'écluse de Pont sur Sambre

Risques pour la biodiversité et risques d'inondation

Un risque pour la biodiversité évidemment car ces plantes se transforment en véritable tapis d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur, ce qui bloque la lumière, tue la faune et la flore aquatique.

Autre conséquence, la multiplication des risques d'inondation car l'hydrocotyle s'amasse dans les ouvrages de régulation des niveaux d'eau comme les écluses et les barrages, explique Guillaume Caffier.

Le chargé de mission craint donc pour la réouverture de la Sambre à la navigation prévue pour juillet prochain, car les bateaux pourraient faire voyager la plante et contaminer les bassins de l'Oise et de la Seine.

Il y a donc urgence selon le parc qui lance un appel à tous les acteurs pour gérer en continu le problème et non pas uniquement pour les périodes d'arrachage

Benjamin Saint-Huile en appelle à la responsabilité de l'état

Le problème inquiète aussi le président de l'agglomération Maubeuge Val de Sambre, Benjamin Saint Huile qui va débourser tous les ans plus de 300 000 euros pour la navigation sur la Sambre, outil de développement économique et touristique.

Le maire de Jeumont n'a pas hésité à tourner une vidéo au milieu des plantes pour montrer l'urgence de la situation. Pour l'élu l'état, via les Voies Navigables de France qui gèrent la Sambre, doit prendre ses responsabilités et prendre en charge le nettoyage de cette plante avant la réouverture de la Sambre.

Mais pour Guy Arzul, chef du service développement de la voie d’eau à VNF Nord – Pas-de-Calais la responsabilité du dossier est partagée. Si VNF gère la Sambre, la plante est présente sur d'autres cours d'eau, et surtout les intercommunalités sont chargées des milieux aquatiques et de la prévention des risques d'inondation.

Guy Arzul qui rappelle que VNF a financé à hauteur de près de 50 000 euros les dernières campagnes d'arrachage, investit tous les ans 1.5 millions d'euros sur le territoire pour la lutte contre les espèces invasives et travaille avec l'Office Français de la biodiversité et l'université de Lorraine pour une meilleure connaissance de la plante qui participera à son éradication .