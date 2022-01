La Ligue de protection des oiseaux et le Museum d'histoire naturelle organise comme chaque année depuis 10 ans un grand comptage des oiseaux de jardin le week-end des 29 et 30 janvier. Chacun peut y participer. Les données récoltées permettront de connaître l'évolution des populations d'oiseaux.

Et si on comptait les oiseaux de jardin ce week-end en Normandie ?

C'est la dixième édition du grand comptage national des oiseaux de jardin organisé par la L.P.O. et le Museum d'histoire naturelle. Tout le monde peut participer. Il suffit de s'inscrire sur le site, de savoir compter, de libérer une heure de son temps et d'avoir un jardin ou un parc public à proximité de chez soi. Agnès et Richard Grège font partie de la Ligue de protection des oiseaux. Leur jardin, équipé de plusieurs mangeoires et nichoirs, est un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux communs : le pinson, le chardonneret, le verdier et toutes les sortes de mésange. Autour de la mangeoire, le ballet des oiseaux est incessant. Difficile de compter les oiseaux qui vont, viennent et reviennent. La méthode n'est pas de tous les compter, mais "de noter le nombre de mésanges bleues le plus important vues au même moment" explique Agnès. Et c'est ce chiffre qu'il faudra transmettre par mail. Pas besoin de s'y connaître parfaitement, il y a des "fiches espèces" sur le site oiseauxdesjardinns.fr pour vous aider à reconnaître un pinson d'un rouge-gorge.

Les données collectées partout en France seront ensuite traitées par les scientifiques du Museum, qui pourront ainsi dresser un état des lieux des populations d'oiseaux. Ils sont de moins en moins nombreux au fil des années. "En Normandie, un tiers des espèces est en augmentation d'effectifs, un tiers est stable ou en diminution et un tiers est en effondrement de population, dont le verdier notamment" explique Richard. Le moineau friquet, lui, a complètement disparu en 2010. Ces quinze dernières années, ce sont 400 millions d'oiseaux qui ont disparu du continent européen. A cause du manque de nourriture lié à l'activité de l'homme notamment, les fauchages des plantes à graines "qui sont du caviar pour les oiseaux" précise l'ornithologue amateur. Ce grand comptage national permet aussi de sensibiliser la population à la préservation des espèces d'oiseaux, en conservant les arbres et les haies sur leur propriété par exemple. Une chouette activité à faire avec les enfants !