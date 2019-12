Et si la baie des Sables-d'Olonne devenait l'une des plus belles du monde ?

Les Sables-d'Olonne, France

Une grande plage de sable fin avec vue sur l'océan, le soleil qui perce le ciel et illumine la baie de couleurs orangées... C'est un spectacle dont ne se lassent pas les habitants des Sables-d'Olonne, fiers d'avoir une si belle baie. La ville veut même la faire entrer dans le club des "plus belles baies du monde", a-t-elle annoncé lors du conseil municipal du 16 décembre dernier, label déjà décerné par une association internationale à une quarantaine, dont sept en France, comme les baies du Pouliguen, en Loire-Atlantique, ou du Mont-Saint-Michel.

Un dossier à monter

Pour obtenir le label, il faut remplir plusieurs critères. D'abord, il faut prouver que la baie "fait l'objet de mesures de protection". Ensuite, qu'elle dispose "d'une faune et d'une flore intéressante, d'espaces naturels remarquables et attractifs", qu'elle "est connue et appréciée" en France et dans la région, "emblématique pour la population locale", et qu'elle a un "certain potentiel économique".

Comment la baie du Pouliguen a-t-elle réussi à obtenir le label ? La municipalité a présenté un dossier, comme le fait la ville des Sables. Une délégation de l'association s'est ensuite rendue sur place et a été séduite par la volonté de préserver le patrimoine architectural des villas de caractère et l'engagement pour protéger la pinède de La Baule.