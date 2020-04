Et si la bonne solution pour les déplacements après le confinement, c’était le vélo ?

Les écologistes de la Loire : Génération Écologie / Europe Écologie les Verts , Cap 21 et les « Indépendants » se sont regroupés pour appuyer l’utilisation du vélo notamment sur le secteur de Saint-Étienne.

Ils proposent par exemple que les rues à double voie puissent être partagées entre les autos et les vélos comme l’explique Magalie Viallon de Cap 21 Loire

Le vélo moyen de transport est accessible a tout le monde, on est pas obligé de rouler comme un fou ou d'être un sportif émérite, on est juste là pour se déplacer et c'est faisable partout et en plus le vélo c'est une solution pas chère. Si on se rend compte que c'est pour sa santé, tout le monde sera sensible à la question. il faut juste que l'on s'assure c'est que la sécurité soit bien mise en place . Ne pas saisir cette opportunité ce serait louper une occasion unique