Et si le chauffage au bois n'était pas si écolo que ça ?

Drôme, France

De plus en plus souvent, les préfets interdisent les chauffages au bois durant les épisodes de pollution aux particules fines. C'était le cas dans la Drôme mercredi et jeudi.

Le chauffage au bois émet beaucoup de particules fines

Le chauffage en hiver est responsable des deux tiers d'émissions de particules fines, principale pollution hivernale. Et parmi les chauffage, celui au bois est particulièrement polluant. C'est vrai des cheminées ouvertes : c'est très polluant et ça chauffe peu. Mais c'est aussi le cas des appareils anciens souvent d'avant 2002.

Faut-il bannir le chauffage au bois ?

Non. Le bois reste une énergie renouvelable. Mais il faut utiliser des appareils avec "le label flamme verte", faire brûler du bois bien sec qui garantit une combustion complète. Les interdictions pour cause de pollution ne concerne pas les logements dont le bois est le chauffage principal.