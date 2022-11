Et si le plus bel arbre de France était en Moselle ?

Un hêtre de la forêt de Saint Hubert, au Nord Est de Metz, a été sélectionné pour représenter le Grand Est au concours de "l'arbre de l'année". Un événement organisé par l'ONF et le magazine Terre Sauvage qui récompense chaque année un arbre remarquable.

Implantation unique

Ce hêtre centenaire, un Fagus sylvatica, mesure environ 25 m de haut, droit et bien fourni. Mais ce qui le rend si étonnant, c'est son implantation en surplomb d'un chemin de randonnée, une sorte de mini-canyon, à environ 6m de hauteur. "Le collet est donc en haut de la tête des gens" explique Delphine Stegre, présidente de l'association Hêtre Vit Vent qui a présenté la candidature de l'arbre. Le promeneur peut ainsi admirer son système racinaire, dont une partie court, à nu, le long du rocher quasiment jusqu'au sentier. "C'est très original pour la région, on ne trouve cela nul part ailleurs."

Décor de "conte de fée"

Si l'arbre est à distinguer, c'est aussi par la topographie des lieux qui confère une atmosphère très particulière que la maire de la commune, n'hésite pas à qualifier de "conte de fée." Sylvie Richard n'est pas peu fière de voir son village cité dans un événement d'envergure nationale. "Je connais ce concours et les arbres qui sont proposés tous les ans sont vraiment exceptionnels et on ne pensait pas du tout que l'attention serait attirée vers nous." L'élue, elle même agent de l'ONF, y voit aussi la reconnaissance de la valorisation du patrimoine naturel de sa commune : "je dis toujours, à Saint Hubert, on a rien d'autre que notre cadre de vie, c'est quelque chose qu'il nous tient à cœur de partager."

Reste maintenant à convaincre le jury et les internautes appelés à départager les arbres des 15 régions françaises, de métropole et d'outre mer.Les votes sont ouverts jusqu'au 4 janvier 2023 sur le site internet www.arbredelannee.com