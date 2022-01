Et si les cygnes désertaient le lac d’Annecy ?

Il est le symbole, majestueux, du lac d’Annecy mais pour combien de temps encore ? "Je crains que dans les années qui viennent on ne voit plus de cygnes sur les bords du lac du lac d’Annecy." Celui qui s’inquiète connait son sujet sur le bout des doigts. Jean-François Cuveiller est le vétérinaire officiel des cygnes annéciens. Dès que l’un de ces oiseaux est blessé ou malade, il le recueille dans sa clinique de Sillingy. Le 12 janvier dernier, il a soigné un palmipède attaqué par un chien non tenu en laisse. "Il a été mordu au dos, son état était grave mais il a pu être sauvé." En décembre, un autre cygne victime du même type de blessure n’a pas eu cette chance. Au

Le cygne mordu par un chien mercredi dernier à Annecy a été soigné dans une clinique vétérinaire de Sillingy. - (@NacetCompagnie)

Moins d'algues à manger

Les morsures de chiens non tenu en laisse (alors qu’il s’agit d’une obligation, NDLR) sont fréquentes. Le vétérinaire a dénombré cinq cas en deux mois mais ce n’est pas le seul danger qui aujourd’hui pèse sur la population de cygne du lac d’Annecy. Selon Jean-François Cuveiller, le lac d’Annecy n’offre plus assez de nourriture au palmipède. Suite à la sécheresse de l’été 2018, la "pureté" du lac a conduit à une raréfaction des aliments présents dans l’eau et notamment à la diminution des algues dont se nourrissent les cygnes.

Interdiction de nourrir les oiseaux dont les cygnes et obligation de tenir les chiens en laisse sur les bords du lac d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

"Cette modification a poussé les animaux à rechercher de l’aliment plus loin sur les berges, explique Jean-François Cuveiller. Les oiseaux se mettent donc à pâturer sur les pelouses dont la composition en graminées résistantes au piétinement est bien plus élevée que sur les espaces herbeux naturels." Ce changement de régime alimentaire a des conséquences désastreuses. "Les oiseaux ont du mal à ingérer l’herbe qui s’accumule sous la langue jusqu’à créer une sorte de poche réduisant la capacité des oiseaux à déglutir. Ils maigrissent progressivement et deviennent plus faibles." L’apparition de ce goitre a été observé sur la plupart des cygnes qui évoluent sur le Paquier et l’Albigny et les plages de Sevrier et Saint Jorioz.

Deux à trois fois moins de cygnes

Autre conséquence de cette disparition des algues dans l’eau du lac d’Annecy, les cygnes s’aventurant sur les pelouses deviennent des proies faciles. "Ils sont soumis à plus de dangers notamment la circulation automobile, et surtout les attaques de chiens domestiques et de renards, qui ont été largement observées ces 3 dernières années", détaille le vétérinaire. Ajoutez à cela, la pression démographique, l’augmentation des activités au bord et dans le lac (baignade, nautisme), le pain jeter par les promeneurs et très mauvais pour la santé des cygnes… la population du palmipède serait en chute libre.

Je tire la sonnette d'alarme car aujourd'hui le renouvellement de la population de cygne sur le lac d'Annecy n'est plus assuré." - Jean-François Cuveiller, vétérinaire

"En 2018, il y avait une quarantaine de cygnes sur le lac d’Annecy je crains qu’aujourd’hui leur nombre ait été divisé par deux ou trois." Un constat confirmé par la Ligue de protection des oiseaux. L’une des membres de la LPO explique que si le lac d’Annecy n’est plus un territoire "accueillant" pour le palmipède, celui-ci part vers des lieux plus hospitaliers. Dans le secteur de Seyssel, les berges du Rhône sont de plus en plus prisées par les cygnes.