Et si on fabriquait du béton avec les coquilles d'huitres du bassin de Thau ?

Cela fait 20 ans que l'on collecte les coquilles d'huitres sur le bassin de Thau pour tenter de les valoriser. On en fait déjà du remblais pour des routes. Mais pourquoi pas en faire du béton ?

C'est l'expérience prometteuse tentée depuis un an et demi par la société Seacure en partenariat avec le syndicat mixte du bassin de Thau et le soutien de BlueThauLab (la plateforme d'innovation du bassin de Thau)

Des coquilles d'huitres ont été immergées pendant 18 mois dans le bassin avec un courant électrique basse tension (sans danger pour les humains ni pour la faune). Résultat, les coquilles et les sels minéraux naturels ainsi dissous forment un bio-matériau qui pourrait trouver de multiples débouchés. On peut imaginer s'en servir pour fabriquer des corps morts pour attacher les bateaux ou des récifs artificiels. Mais ce bio-matériau pourrait aussi être utilisé par des architectes ou des désigners pour fabriquer du mobilier urbain ou des œuvres d'art.

**"C'est un procédé qui permet de d'agglomérer des sédiments au moyen d'un liant. Ce liant est produit par une réaction électrolytique de l'eau de mer qui permet de précipiter le calcium et le magnésium qui sont naturellement présents dans l'eau. Si vous vous faites la réaction uniquement dans de l'eau, vous allez avoir un matériau très blanc, très dur, très fin, qui sera comparable au squelette des coraux. Quand vous le faites dans un milieu sableux, le liant va venir boucher tous les trous et les vides entre les différents grains. Et là, vous allez obtenir une structure qui ressemblera plutôt à un béton. Donc, vous aurez des grains de sable, de graviers, des morceaux de roche qui seront liés entre eux. Et là, vraiment, la structure en terme de caractéristiques mécaniques est beaucoup plus proche du béton." explique Philippe Andréani, directeur général de Seacure

"C'est toujours expérimental, il y a toujours des surprises mais là globalement on est très content des résultats. On pense qu'il y a vraiment un avenir pour ce type de production préfabriquée. C'est quelque chose qu'on voulait tester depuis très longtemps, On va être en mesure de produire des blocs qui pourront se substituer à des blocs rocheux*. L'idée, c'est de pouvoir faire à la fois d'un côté des récifs artificiels qui seront très, très bien acceptés, très vite colonisés par le milieu marin puisque le matériau lui même est très compatible avec le milieu marin, à la différence des structures en béton par exemple. Et l'autre aspect de cette expérimentation, c'est de se substituer à des blocs de roche qu'on doit faire venir de carrières à plusieurs centaines de kilomètres en utilisant des camions qui brûlent du diesel. "*

" A l'heure actuelle, nous, on travaille toujours in situ, on polarise des structures directement là où elles sont implantées. Et là, l'idée, c'était de les polariser dans un lieu, de les retirer après de l'eau et d'aller les transporter autour de Thau vers Sète ou Agde. On a réussi cette étape là, mais ça a été quand même l'étape la plus compliquée qui nous a posé le plus de problèmes. Lors de la sortie des modules, on a eu beaucoup d'éléments cassés. C'est une contrainte vraiment très nouvelle pour nous." explique Alaric Zanibellato, responsable recherche et développement chez Seacure

Des récifs artificiels, des corps morts, des pièges pour les déchets, ou encore de l'art et du design

"Faut Réfléchir à de nouveaux champs d'application du national. Et les premiers qui étaient évoqués dans ce projet, c'était de faire des récifs artificiels plus ou moins lourds, qui peuvent être utilisés en mer pour recréer de la biodiversité, pour amener de la biomasse, des poissons et donc du coup, avoir une activité de pêche un peu supérieure. Ça peut être des corps morts écologiques, donc c'est des choses d'environ 100 kilos qui sont utilisées pour lester des bouées signalétiques en mer. On avait envisagé également de faire des protections d'exutoire d'eau pluviale*, c'est à dire à la sortie des eaux fluviales, quand il y a beaucoup de pluie, il y a des déchets plastiques qui sortent ou des matières polluantes, etc. qui vont directement dans l'étang. Donc là, c'était l'idée de créer une barrière devant avec un système de siphoïde qui permet de laisser passer l'eau mais d'emprisonner tous les déchets et de venir les ramasser régulièrement. Et là, depuis un an environ, on travaille aussi beaucoup sur* un aspect design*, de mobilier urbain ou d'utilisation artistique. Soit pour être mise directement à terre et visible, soit remis en mer"*

Une fois polie, le béton pourrait être utilisé pour faire du mobilier urbain ou des œuvres d'art - C. Bonelli

Alors aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au stade de l'expérimentation, pour exploiter ce procédé, il faudrait faire de nombreux aménagement sur le port du Mourre Blanc sur le bassin de Thau pour passer à une autre échelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la matière : l'usine de traitement des coquilles d'huitres installée à Mèze sur le bassin de Thau traite 8 000 tonnes de coquilles par an.

Une filière de traitement des coquilles d'huitres prometteuse pour l'environnement

Une filière prometteuse pour recylcer les coquilles d'huitres surtout qu'on revient de loin pour Yves Michel, président du syndicat mixte du bassin de Thau.

"Quand on voit d'où l'on part, puisque au départ, les déchets coquilliers étaient jetés directement dans l'étang avec les problèmes que cela pouvait créer au niveau de la malaïgue et de la qualité des eaux de la lagune et même de l'image de la lagune. On est passé ensuite à la collecte de l'ensemble des déchets de production conchylicole avec un coût de collecter et de traitement. Aujourd'hui, cette évolution porte sur la valorisation de ces déchets. On voit bien qu'on est sur un cercle vertueux. Et en matière environnementale, les bilans carbone qui seront affinés montreront combien on évolue aussi là dessus et combien on gagne en protection environnementale*, que ce soit pour la qualité des eaux de la lagune ou plus globalement et plus généralement pour la protection de la planète, bien sûr"*

