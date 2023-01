Et si vous adoptiez... une terrasse en Ardèche ?

Le projet "adopte une terrasse" consiste à mettre en relation des propriétaires de terrasses non exploitées avec des particuliers ardéchois qui rêvent d'un extérieur pour jardiner ou pour tout simplement se reposer. Une initiative portée par le parc naturel des Monts d'Ardèche et qui va, dans un premier temps, être expérimentée à Largentière. Un moyen d'échanger gratuitement des services : le bénéficiaire profite d'un extérieur hors de la commune, en contrepartie il entretient le terrain pour le propriétaire.

Deux réunions publiques sont prévues. La première a lieu ce mercredi 25 janvier au siège de la communauté de communes Val de Ligne. Une seconde se tiendra le mercredi 22 février prochain. L'objectif étant d'identifier les propriétaires (agricoles ou privés) et leurs parcelles, mais aussi les habitants de Largentière qui souhaitent bénéficier de ces espaces.

Eviter les friches et maintenir un patrimoine

Pascaline Roux est la chargée de mission pierres sèches du parc naturel régional (PNR) des Monts d'Ardèche. Elle raconte l'histoire de cette méthode d'exploitation des pentes : "C'est une pratique qui existe depuis le Moyen Âge dans le département mais de grosses rénovations ont eu lieu au 19e siècle. Il s'agit d'aplanir les pentes pour pouvoir installer l'agriculture. C'est un moyen utilisé partout dans le monde : des rizières en Asie du Sud-Est aux pourtours de la Méditerranée." Elle ajoute : "C'est un patrimoine inestimable en péril".

En effet, ces terrasses proches des centres bourgs sont depuis des années laissées à l'abandon. La végétation prolifère et détruit même les ouvrages de pierres sèches. "Il faut aussi indiquer que ces parcelles en friche proches des habitations font courir un risque incendie important en période de sécheresse", insiste la chargée de mission du parc. Alors "adopte une terrasse" devient un avantage pour toutes les parties.

Un contrat pour une pratique ancestrale

"C'est un dispositif qui existe déjà et depuis toujours", explique Nadia Amrane, conseillère municipale de Largentière et membre du syndicat du PNR. Des propriétaires terrains ont toujours prêté leurs terrains à des connaissances qui souhaitent profiter d'un extérieur ou installer un jardin potager. "Rien que dans mon entourage proche et familial trois personnes bénéficient d'un champ et s'en occupent. Mais tout est basé sur une relation de confiance entre des personnes qui se connaissent depuis longtemps", souligne-t-elle.

Alors la difficulté à l'extension de cette pratique presque "traditionnelle", c'est le cadre juridique. Comment faire pour éviter les débordements ? C'est la question que pose Nadia Amrane : "Si un bénéficiaire fait un mauvais usage de la parcelle, comment le propriétaire peut-il récupérer sa terre ?" Par exemple, un habitant indique qu'il souhaite installer un jardin ou une balançoire mais finalement y installe sa caravane ou s'en sert de décharge ? Quels seraient les moyens légaux pour le propriétaire d'expulser le bénéficiaire d'"adopte une terrasse" ?

Tous ces enjeux doivent être mis noir sur blanc dans "un contrat de prêt à usage". "C'est la formule la plus adaptée pour rassurer le propriétaire", explique Pascaline Roux. Une forme juridique de ce qui était anciennement appelé "un commodat". Les deux réunions cet hiver devraient servir d'abord à identifier les besoins, les parcelles, les propriétaires et les habitants futurs bénéficiaires. L'objectif est de pouvoir signer les premiers contrats d'ici à la fin de l'année 2023. Si l'expérimentation fonctionne, le parc naturel régional des Monts d'Ardèche compte étendre le modèle à d'autres communes du département.