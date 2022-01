Et si vous comptiez les oiseaux au jardin ce week-end en Bourgogne-Franche-Comté ?

Et si vous participiez au week-end national de comptage des oiseaux ? Cette dixième édition proposée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le Muséum national d’Histoire naturelle. Pas besoin d'être spécialiste il suffit d'être un peu curieux et patients. Mode d'emploi.

Vous aimez la nature, la biodiversité et les oiseaux ce qui suit est fait pour vous ! Pour la dixième année, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le Museum national d’Histoire naturelle vous proposent de participer au week-end national de comptage des oiseaux, ce samedi 29 et dimanche 3 janvier 2022. Pas besoin d'être spécialiste il suffit d'être un peu curieux et patients, car l'idée c'est de vous poster pendant une petite heure, dans votre jardin ou dans un jardin public et d'observer le nombre d'oiseaux qui viennent s'y poser et de les compter !

Des participants de plus en plus nombreux en Bourgogne-Franche-Comté

Mésange charbonnière, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, à vous de noter mais pour vous aider la LPO propose un petit guide illustré. Un comptage qui permet d'années en année de découvrir les espèces présentes au jardin dans notre région. En janvier 2021, plus de 804 jardins y ont pris part en Bourgogne-Franche-Comté.

Matthieu Robert, chargé de mission à la LPO en Bourgogne-Franche-Comté nous explqiue comment il faut s'y prendre Copier

À quoi faut-il s'attendre en Côte-d'Or ?

Il y a des chances que vous observiez, "des mésanges charbonnières, des rouges-gorges ou des moineaux domestiques, ce sont les espèces les plus courantes en Côte-d'Or", poursuit Mathieu Robert, qui se réjouit de voir que le nombre de participants ne cesse d'augmenter. "Après une hausse en 2020, Il y a eu une augmentation de 24% en 2021 et l'objectif cette année c'est de franchir le cap des 1000 jardins, comme c'est le cas dans d'autres régions."

A qui s'attendre en Côte-d'or Stéphanie Perenon ? Copier

Matthieu Robert, chargé d'études à la LPO de Bourgogne-Franche-Comté, dans les locaux de l'association à Talant. © Radio France - Stéphanie Perenon

Cette année encore, Bernadette Millot se postera dans son jardin pour "observer ce petit monde" comme elle le dit, "je me suis assise dans un petit coin et j'ai regardé passer les chardonnerets, les pinsons, les petites mésanges qui vivent là." Pour cette bénévole à la LPO, "c'est un moment passionnant mais c'est aussi un bonheur, comme une méditation. cela donne du réconfort, c'est une chance extraordinaire."

"C'est un moment amusant, un bonheur comme une méditation" - Bernadette Millot une bénévole de la LPO

Bernadette Millot est bénévole à la LPO et a déjà participé à ce comptage l'an passé, et c'était un vrai bonheur dit-elle Copier

Retrouvez ces reportages sur France Bleu Bourgogne ce dimanche 30 janvier 2022 dans les journaux entre 7h et 9h.