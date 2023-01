Et si vous comptiez les oiseaux dans votre jardin en Drôme et en Ardèche ?

"Beaucoup de personnes nous interpellent en disant : "je voyais beaucoup d'hirondelles mais on n'en voit plus."", explique Louis Granier, le président de la LPO Drôme-Ardèche. Comme l'hirondelle, de nombreuses espèces d'oiseaux voient leur population diminuer. Ce week-end et pour la 10e année consécutive, la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle organisent un comptage des oiseaux, l'occasion de comprendre cette diminution inquiétante.

Le nombre d'oiseaux diminue

Les données récoltées permettent aux scientifiques d'estimer l'évolution des populations d'oiseaux à travers le temps. "Certaines espèces s’en sortent mieux que d’autres mais la diminution est continue”, poursuit Louis Granier. Et pour cause, les oiseaux communs sont victimes du "dérèglement climatique, de la diminution de la nourriture et des pesticides...". Le comptage permet ainsi de rappeler l'importance de protéger l'environnement pour préserver les oiseaux.

Et même s'ils sont moins nombreux, dans les jardins drômois et ardéchois, on devrait apercevoir des chardonnerets, des verdiers, des pinsons ou encore plusieurs espèces de mésanges. Louis Granier explique : “A cette époque de l’année, en janvier, on voit des oiseaux migrateurs, ceux qui ont niché dans les pays scandinaves en Europe du nord et qui sont présents dans nos jardins." Puis au printemps, ces oiseaux seront remplacés par d'autres, revenus de leur migration. Un deuxième comptage aura lieu le dernier week-end du mois de mai.

Devenez un ornithologue en herbe !

Nul besoin d'être expert en volatile pour participer au comptage, il suffit de s'installer une heure dans son jardin et de compter les oiseaux qui y passent. C'est la science participative : “Plus de personnes participent, plus nous avons d’informations sur les oiseaux qui peuplent nos jardins”, conclut le président de la LPO Drôme-Ardèche.

Les informations recueillies sont à déposer sur le site oiseauxdesjardins.fr .