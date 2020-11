L'association biterroise Project Rescue Océan vient de lancer un nouveau challenge pendant ce deuxième confinement. Profiter de sa promenade ou de son sport pour ramasser les déchets dans le périmètre autorisé. Une initiative éco-citoyenne simple et efficace

Reconfinement : et si vous ramassiez les déchets autour de chez vous pendant votre heure de sortie ?

En cette période de reconfinement, autant joindre l'utile à l'agréable. Comme par exemple en profiter pour ramasser les déchets dans votre quartier pendant l'heure de sortie autorisée un kilomètre autour de chez vous. L'occasion de le préserver et de le rendre encore plus agréable. Ce nouveau challenge ''1 kilomètre, 1 déchet' 'a été lancé au début du mois de novembre 2020 par l'association biterroise Project Rescue Océan.

Le principe est simple : pas besoin d'un équipement particulier, seulement des gants, un sac poubelle et votre autorisation de sortie.

Lors d'une sortie en famille, c'est l'occasion de sensibiliser les enfants à l'environnement et à la protection de la planète / Reportage France Bleu Hérault Copier

Pour participer, il suffit de collecter des déchets sur son chemin, prendre un selfie et le poster sur la page Facebook de Project Rescue Océan.

Pendant le confinement, il faut poursuivre nos actions pour protéger la planète explique Benoît Schumann, le président de l'association éco-citoyenne Copier

Cette initiative a déjà été relayée par de très nombreux internautes partout en France et à l'étranger. Des centaines de participants, comme par exemple l'animateur Bernard Montiel,se sont prêtés au jeu.

Des habitants ramassent spontanément les déchets dans leur quartier Courondelle à Béziers

En bordure de la voie rapide de Béziers, dans le quartier de Courondelle, de nombreux déchets sont au sol après avoir été transportés par les vents. Des déchets souvent jetés par des automobilistes, sans compter ceux qui jettent les emballages de leur repas repas acheté un peu plutôt dans un fast-food voisin, déplorent des riverains. "Heureusement, nous pouvons compter sur cette mobilisation", indique Antoine

Au cours d'une sortie Jeannine et Jean ont rempli un sac de 100 litres de déchets Copier

Jeannine, et Jean, affichent fièrement leur trophée après une heure de marche © Radio France - Stéfane Pocher

Cinquante-cinq tonnes de déchets récoltés en 2019

Cette association Project Rescue Océan a été créée en 2014 par Benoît Schumann, ancien pompier de Paris et pompier professionnel à la caserne de Béziers. Elle est reconnue d'intérêt général depuis 2017. Après cinq ans d'existence, Project Rescue Océan rassemble plus de 40.000 abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un quinzaine d'antennes en France et douze autres à l'étranger.

Plus de 55 tonnes de déchets on été ramassés en 2019. Malgré le confinement, ce tonnage a été dépassé cette année, précise Benoît Schumann. "Il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser le public, mais chaque jour nous progressons."

Plus de 2.000 enfants ont par ailleurs été sensibilisés sur les océans. L'association essaie désormais de trouver des partenaires pour faire gagner des cadeaux. Joindre l'utile à l'agréable, c'est le leitmotiv de l'association. L'appel est désormais lancé.