Étang de Canet: une étude scientifique alerte sur la contamination aux pesticides des eaux

Une nouvelle étude-pilote menée par les scientifiques de l'IFREMER et l'agence de l'eau sur les lagunes méditerranéennes met en évidence la présence de nombreux pesticides dans l'étang de Canet. Un "cocktail chimique" dangereux pour l'équilibre des écosystèmes et la biodiversité marine.

C'est un nouvel indicateur scientifique qui va permettre de réévaluer les risques de pollution chimique dans les lagunes de Méditerranée: entre 2017 et 2019, les scientifiques ont recherché la présence de 72 pesticides dans dix lagunes méditerranéennes, dont l'étang de Canet. Une étude-pilote qui met pour la première fois en évidence les risques liés à la concentration de plusieurs pollutions chimiques sur un même site.

Un "effet cocktail" à risques

La grande innovation de l'étude scientifique publiée cette semaine, c'est de mesurer les différentes pollutions combinées dans leur ensemble, et non séparément, comme le résume Dominique Munaro, chercheur en chimie de l'environnement à la station Ifremer à Sète : " Grâce à des capteurs passifs laissés plusieurs mois dans l'eau, nous avons pu retrouver des traces de nombreuses substances chimiques différentes (...) L'étang de Canet est l'une des lagunes où l'on retrouve la plus grande variété de produits phytosanitaires, des herbicides et des fongicides comme le glyphosate ou des néonicotinoïdes."

Des résultats qui sont directement liés à l'activité humaine et aux implantations urbaines et agricoles environnantes, et qui font courir un risque de déséquilibre écologique selon le chercheur: " Nous supposons que même s'ils sont présents en faibles doses , la combinaison de ces différents produits chimiques est dangereuse pour les organismes les plus sensibles comme les poissons juvéniles, les larves de coquillage ou le phytoplancton. Cet effet cocktail peut avoir des répercussions sur l'organisation même de l'écosystème".

Des actions à mener en amont

Deux herbicides inquiètent particulièrement les scientifiques : le s-métolachlor et le glyphosate. Les informations apportées par cette étude vont donc permettre de mieux prendre en compte les risques liés à cette pollution et les actions à mener pour en diminuer les effets.

"Grâce à ces nouvelles données, nous disposons d’informations concrètes supplémentaires pour agir en amont sur les usages des pesticides qu’ils soient d’origine agricole, urbaine ou industrielle", explique Laurent Roy le Directeur général de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.

" Nous travaillons déjà avec les agriculteurs en subventionnant la conversion au bio ou le désherbage mécanique, et nous continuerons à rechercher ensemble des alternatives pratiques et réalistes pour réduire le plus efficacement possible l’utilisation des pesticides dans les bassins versants concernés."

Les lagunes de Méditerranée comptent parmi les écosystèmes les plus riches en termes d’habitats et de biodiversité marine. Suite aux résultats de cette étude, ce nouveau protocole de suivi de la qualité des eaux va être reconduit sur l'ensemble des dix lagunes méditerranéennes concernées et pourrait également s'appliquer à l'avenir aux autres régions côtières françaises