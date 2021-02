État d'urgence dans le sud Finistère où les dunes reculent après les tempêtes

Il y a état d'urgence en sud Finistère, où le trait de côte recule, notamment là où les dunes sont durement touchées. Pour la maire de Penmarc'h, Gwenola Le Troadec, ce n'est pas un fait isolé, il s'agit de "dérèglement climatique. Nous avons cinq tempêtes depuis octobre et à chaque fois les dunes sont abîmées et l'érosion s'aggrave. Les anciens nous ont tout de suite dit : "Ça va être une année à tempête". Et le vent dominant est passé à sud-ouest ce qui grignote les dunes."

Une route et une quinzaine d'allées fermées

Exemple sur la plage du Steir : la dernière tempête, "Justine a enlevé jusqu'à trois ou quatre mètres de dune, qui s'est fragilisée au point parfois de s'effondrer."

Alors que faire ? "On ne veut pas rester les bras croisés. On a un service technique équipé et conscient des problèmes. Samedi dernier, nous avons eu un épisode de submersion inédit et nous avons pris des mesures d'urgence. Sur quatre kilomètres et 37 allées, nous en fermons une quinzaine. Une des route va être fermée sur 200 mètres, en formant une diversion pour venir à la plage ne passant par une autre route."

Nous rendons la terre à la mer

Mais pas question de faire comme avant : "Nous ne mettons pas en place d'empierrement ou d'enrochement car cela a des effets pervers : nous rendons la terre à la mer. On a gardé les marais car les zones humides servent de tampons."